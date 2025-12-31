「MH370」搜尋行動重啟，深海無人機再探失蹤航班

馬來西亞航空公司航班 MH370 的搜尋工作於 12 月 30 日重返遙遠的南印度洋，這一行動重啟了航空史上最持久的謎團之一，距離這架波音 777 飛機在 239 名乘客和機組人員失踪近 12 年之久。這次的重啟行動獲得了馬來西亞政府的正式批准，標誌著多年來首次重大嘗試尋找這架於 2014 年 3 月 8 日消失的飛機。

MH370 航班於當地時間午夜後不久起飛，預計完成常規的六小時旅程。然而，約 40 分鐘後，其應答器停止發送信號，飛機從民用雷達上消失。隨後的軍用雷達數據顯示，該飛機急劇向西轉向，重新越過馬來半島，然後朝南飛向開放的印度洋。這一無法解釋的航向變化引發了前所未有的國際反應，多國派遣搜索飛機和艦艇，分析師試圖利用有限的衛星數據重建飛機的最後軌跡。

這次搜索的規模迅速使其成為航空歷史上最大和最昂貴的搜索行動，涵蓋了約 46,000 平方英里的澳大利亞西部海床。儘管經過多年的聲納和其他掃描，仍未發現任何殘骸。水下搜索於 2017 年 1 月暫停，讓遇難者家庭無法得到答案，也引發了對飛機為何如此劇烈偏離計劃航線的各種猜測。

在失踪後的幾個月裡，馬來西亞、澳大利亞和中國協調對一個廣泛區域進行水下搜尋，該區域是根據飛機與 Inmarsat 衛星之間的衛星握手數據確定的。該行動最終花費約 1.83 億加元，但未能成功。隨著時間的推移，相信屬於 MH370 的一些零件開始沖上西印度洋沿岸。自 2015 年以來，已回收不到 30 件零件，分散在留尼旺島和莫桑比克等地，但只有三個翼片被確定屬於失踪的飛機，至今未找到任何遇難者的遺體。

2018 年，馬來西亞官方調查報告指出，這架飛機可能是故意偏離原定航線，但報告並未確定負責人或原因。最新的搜索由位於德克薩斯州的海洋機器人公司 Ocean Infinity 主導，根據報導，該公司在找到殘骸後可獲得高達 7000 萬美元的報酬。馬來西亞交通部表示，這一決定反映了對答案的重新追求，並強調馬來西亞政府對受此悲劇影響的家庭提供結局的承諾。

與早期的搜尋行動不同，這一階段專注於約 5,800 平方英里的較小區域。該區域是通過更新的衛星分析、精細的漂流建模和專家的建議所確定的。此次任務預計將持續長達 55 天。該公司正在部署能夠潛水近 19,700 英尺且可在不浮出水面的情況下運行數天的自主水下載具，這些載具配備側掃聲納、超聲成像和磁力計，能夠創建海床的詳細 3D 地圖並檢測隱藏在沉積物下的金屬物體，然後再派遣遙控操作的載具進行更近距離的檢查。

該公司曾於 2018 年主導了一次私募資金的搜索，但未能找到飛機。該公司在英國還設有控制中心，對於此次新任務未發表公開評論。對於遇難者家庭來說，這一重啟的努力代表著再次獲得長期延遲的答案的機會。來自中國、澳大利亞、歐洲等地的親屬不斷敦促各國政府繼續搜尋，認為解開謎團的意義超越了個人的失落。

