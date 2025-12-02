Michael Burry 指出 Tesla 股份過高估值問題

Tesla 的熊市投資者 Michael Burry 在最近的一封通訊中直言不諱地表達了對該公司估值的看法，他稱其為「荒謬的高估」。Burry 指出，Tesla 的市值在今天依然過於膨脹，這一點已有一段時間。他是電影《大空頭》的靈感來源，並由克里斯蒂安·貝爾飾演。Burry 接著提到，Elon Musk 的支持者們曾全力投入電動車領域，直至競爭者出現，然後又全力投入自動駕駛，直到競爭者再次出現，現在則是全力投入機器人，直到競爭再度出現。

長期以來，Burry 一直對 Tesla 及其首席執行官 Elon Musk 持懷疑態度，幾年前甚至對該公司的股票進行了 5.3 億美元的空頭押注。最終，Burry 的空頭立場擴展到其他支持者，包括 ARK Invest。Tesla 在投資者和傳統分析師中一直受到懷疑，他們認為其估值過高。但該公司並不被視為傳統股票，這一點其他華爾街公司已經認識到。儘管許多人認為 Tesla 在汽車製造商中具有相當的影響力，這一身份幫助其達到如今的估值，但 Tesla 已經不僅僅是一家汽車公司，而是轉型為機器人、人工智能以及自動駕駛的企業，將自己置於一些最知名科技股票的行列。

Burry 的 Scion Asset Management 曾多次對 Tesla 股票發出空頭信號，但該公司的股價自 2020 年以來已上漲超過 115%，這使得該公司的投資並未獲得正面回報。該公司在 2020 年發起了空頭押注，但到 2021 年 10 月已經放棄了這一立場。Tesla 在華爾街經歷了一個波折的年份，其股價一度跌至約 220 美元，但在 9 月顯著反彈，回升至 400 美元區間，目前交易價格約為 430 美元。周一收盤時，Tesla 股價為 430.14 美元。

在市場的不確定性中，Tesla 的長期增長潛力和創新能力依然令人矚目。Burry 對於 Tesla 的懷疑並未改變該公司在新技術領域的前景，無論是自動駕駛、機器人技術還是人工智能，Tesla 都在推動行業的變革。這不僅顯示了 Tesla 的創新能力，也為未來的市場增長奠定了基礎。Tesla 的不斷發展和技術進步，將持續對市場產生積極影響。

