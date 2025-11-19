Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Michael Kors手袋Black Friday黑五早鳥優惠4折起！近300款手袋減價／經典Tote Bag最平不用$1,900

Black Friday 2025準備到來，又是年尾瘋狂購物的好機會！今次黑色星期五優惠中，小資女大愛的美國品牌Michael Kors副線Michael Michael Kors亦於FARFETCH推出黑五優惠低至4折，折扣力度非常誇張，絕對是抵價入手的好時機。Yahoo購物專員望過，今次Michael Kors手袋減價款有近300款，由人氣Jet Set系列，到返工一族至愛的Tote Bag等都有平，打算讓大家年尾大出血！Yahoo購物專員精選3款必搶MK手袋，等大家可以用最快速度鎖定超值袋款。

立即查看Michael Kors優惠頁

近300款MK手袋減價！經典Tote Bag不用$1,900

首先推介是Michael Kors Jet Set Monogram Tote Bag。Jet Set系列向來是MK的皇牌袋款，而這款Monogram Tote Bag更使用品牌標誌性Logo為主要圖案，搭配皮革肩帶設計，輕身又耐用，是不少返工族的大愛！另外手袋容量非常充足，ipad、文件夾、水樽、化妝袋等都可以輕鬆收納，實用程度滿分！現在FARFETCH限時折上折後低至$1,886，是「耐用又不過時」的首選！

Michael Kors Jet Set monogram tote bag

額外8折：$1,886｜特價：$2,358｜ 原價：$3,367

SHOP NOW

Michael Kors Jet Set monogram tote bag

第二款必要留意是Michael Kors Small Kyla Shoulder Bag，屬於近年非常受歡迎的小肩袋。Kyla的弧形輪廓既優雅又帶點復古味，加上柔軟皮革，肩揹時特別有氣質。Small尺寸雖不大，但對於日常出街來講完全足夠，手機、銀包、唇膏等都可以放到。另外這款手袋勝在「百搭」與「型格」兼具，襯牛仔褲或晚裝都一拍即合，用途十分廣！現在折上折後低至$1,530，cp值極高。

Michael Kors small Kyla shoulder bag

額外8折：$1,530｜特價：$1,530｜ 原價：$2,250

SHOP NOW

Michael Kors small Kyla shoulder bag

最後一款要推薦是Michael Kors Jordi Tote Bag，被不少人稱為「平價版愛馬仕」。Jordi Tote線條俐落、袋身堅挺，捨棄大logo圖案，而且可以折疊式設計，大方簡約低調又百搭，連舒淇之前都使用同款手袋！FARFETCH限時優惠後低至$1,270，平到可以手刀落單！

Michael Kors Jordi tote bag

額外8折：$1,270｜特價：$1,587｜ 原價：$3,175

SHOP NOW

Michael Kors Jordi tote bag

其他抵買款袋：

Michael Kors flap cross body bag

額外8折：$1,150｜特價：$1,437｜ 原價：$2,874

SHOP NOW

Michael Kors flap cross body bag

Michael Kors Nolita large tote bag

額外8折：$2,534｜特價：$3,167｜ 原價：$3,959

SHOP NOW

Michael Kors Nolita large tote bag

Michael Kors Eliza XL tote bag

額外8折：$2,220｜特價：$2,775｜ 原價：$3,469

SHOP NOW

Michael Kors Eliza XL tote bag

Michael Kors monogram clutch bag

額外8折：$1,182｜特價：$1,478｜ 原價：$2,956

SHOP NOW

Michael Kors monogram clutch bag

