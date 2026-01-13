Micron 高管警告：記憶體短缺恐持續至 2028 年！AI 需求太狂，蓋新廠也救不了？

近日，全球記憶體大廠 Micron 的行動與客戶端業務部營銷副總裁 Christopher Moore 在接受 Wccftech 專訪時，針對全球記憶體持續短缺的現狀發表了深度見解。對於期待記憶體價格回落的香港用家來說，這可能不是一個好消息。Christopher Moore 指出，即便投入鉅資擴建晶圓廠，產能缺口恐怕要到 2028 年才有望獲得實質性緩解。

AI 數據中心變「大胃王」：吃掉全球 60% 產能

Micron 高管警告：記憶體短缺恐持續至 2028 年！AI 需求太狂，蓋新廠也救不了？

廣告 廣告

很多電腦玩家覺得，Micron 退出 Crucial 消費級零售業務是在「背棄消費者」，將產能全部撥給利潤更高的 AI 市場。對此，Christopher Moore 澄清，Micron 依然透過 OEM 模式（如直接供應 LPDDR5 給 Dell、ASUS 等品牌）服務廣大消費者，並未完全離場。

然而，AI 數據中心的爆發式增長是鐵一般的事實。以往企業與數據中心僅佔市場約 30% 至 40% 的需求，如今已飆升至 50% 甚至 60%。這意味著全球超過一半的記憶體產能都被伺服器吞噬，造成全行業性的供應緊張。

為什麼蓋新廠也「緩不濟急」？

既然需求這麼大，多蓋幾座晶圓廠不就能解決問題嗎？Christopher Moore 透露了兩個關鍵阻礙：

規格碎片化導致產能損耗： 現代裝置對記憶體容量的要求非常多樣化。例如：當 Apple 或其他廠家同時要求生產 8 GB、12 GB 與 16 GB 模組時，工廠必須頻繁停機調整設備以切換規格。每一次停機都會直接導致整體產出下降。目前 Micron 正努力說服客戶減少規格種類，以換取更穩定的供應。 認證週期漫長：Micron 位於愛達荷州的 ID1 廠房雖然在 3 年前就已經破土動工，並預計在 2027 年年中投產，但半導體製程極其精密。新廠房投產後，還需經過客戶長達數季的資格認證與良率測試。Christopher Moore 明確預期，要看到「有意義」的產能增加，最快也要等到 2028 年。

中國廠商加入戰場，美光：歡迎競爭

針對近期中國廠商長鑫存儲（CXMT）積極推出 DDR5 解決方案，試圖填補市場空白的傳聞，Christopher Moore 表現得相當大方。他表示，中國本土供應鏈在特定市場表現出色，而競爭能促使企業進步，Micron 歡迎來自任何地區的挑戰，這將最終惠及客戶。

更多內容：

Micron Exclusive: Why Consumers Have Gotten the Memory Shortage Narrative All Wrong

AI 熱潮搶貴 RAM！美光宣佈結束旗下消費級 Crucial 品牌，專注賣給 AI 企業更好賺

DRAM、NAND 狂加價，小米雷軍坦承智能手機加價壓力難擋？

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk