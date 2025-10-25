葉劉淑儀棄選 縱橫政壇半世紀 金句節錄
Microsoft 為 Edge 瀏覽器 Copilot模式加入新元素「Copilot Actions」與「Journeys」
前者能透過語音與聊天進行複雜操作，後者可利用過往瀏覽紀錄去延續工作。
在 Perplexity 的 Comet 及 OpenAI 的 ChatGPT Atlas 瀏覽器出現後，AI 於瀏覽器中為用戶隨時提供協助的體驗漸成為趨勢，而 Microsoft 亦在宣布為 Edge 瀏覽器 Copilot模式加入新元素「Actions」與「Journeys」，前者可利用自然語言直接下達操作指令，而後者依據過往瀏覽紀錄提供更佳的回應。
其實 Microsoft 早已於 7 月時就已開始整合 Copilot 模式，本星期新加入的 「Copilot Actions」與「Journeys」功能，旨在提升使用 Microsoft Edge 時 Copilot 為用戶帶來的 AI 便利體驗。「Copilot Actions」讓用戶使用自然語言直接下達操作指令，例如「幫我檢查電子郵件收件匣」或「幫我預訂餐廳」等。Copilot 會根據指示自動開啟目標的網頁，並代替用戶完成操作流程；「Journeys」功能依主題整理用戶之前的瀏覽記錄或專案，並在重新開啟時提供後續的行動建議。用戶毋須再開著一大堆分頁，也能銜接過去的正在進行的內容。若 Copilot 明確獲用戶授權，還可依據過往瀏覽紀錄提供更精準的回應，例如購物紀錄推薦內容。對於個人私隱問題，Microsoft 表示所有 Copilot 模式的操作都在用戶完全掌控之下，且可隨時開啟或關閉。當 AI 運作時系統會有清楚的視覺提示，讓用戶一目了然當前狀態。唯目前 Copilot Actions 及 Journeys僅於美國以限量預覽方式讓用戶試用，想親身體驗就要等等。
