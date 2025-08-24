潘浠淳父母宣布放棄獎項 轟吹哨人網絡欺凌
Microsoft Copilot 教學｜Copilot 3D 一鍵轉換 2D 變 3D，畫得出就摸得到
有3D 打印機的朋友不妨試試！
之前大家應該有一窩蜂去玩用 ChatGPT 生成圖片功能吧！很簡單就可以將想要的圖片轉換成不同風格，最好玩當然是將身邊其他人或者可愛的貓貓狗狗變身成 Q 版 Figure。圖片固然可愛，但如果可以將之立體化，找機會用 3D 打印列印出來過過癮就更好。如今這個想法用 Microsoft Copilot 就簡單地做木到。
Microsoft Copilot 近期於 Labs 中推出免費功能的「Copilot 3D」，主旨是讓 3D 創作變得更容易存取。用戶非常簡單就可將普通的 2D 圖像轉換為 3D 模型，與遊戲、動畫、3D 打印、設計、VR/AR 及數碼藝術等。目前 Copilot 3D 僅支援 2D 影像轉換到 3D 影像的產生，Microsoft 也表明不會使用上傳的影像進行訓練或個人化。
先利用 Copilot 製作 Q 版可動人偶（Action Figure）圖片，上傳相片後加入「請以相片中的主體生成一個 Q 版的 Action Figure」提示即可，Copilot 就會製作出單色背景的 Action Figure 圖片。
到 Copilot Labs – Copilot 3D，上傳剛製作好的Action Figure 圖片，要留意圖片大小需小於 10MB ，格式必須屬 JPG 或 PNG。
上傳後待 AI 進行「加工」，等待一兩分鐘即完成。
可隨意轉動檢視效果
亦可下載帶3D數據的glb格式檔案，方便 3D 列印成品。
小編就將自己其中一張相變成了 Q 版公仔後，再變成 3D 公仔，不過手上沒有 3D 打印機，未能將之 2D 變3D。如果大家手頭上有 3D 打印機（或朋友擁有）的確值得試試。
