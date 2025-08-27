「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
Microsoft Copilot AI 進駐 Samsung 電視與顯示器
Microsoft 的 Copilot AI 助手正式進入電視市場，首批將於 Samsung 2025 年的電視和智能顯示器上推出。透過這項整合，使用者可以召喚 Copilot，尋求電影建議、無劇透的劇集回顧以及其他一般性問題的解答。
在電視上，Copilot 以「友好、動畫化的形象」出現，類似 Microsoft 上個月展示的珠光 Copilot 外觀，色彩使其更像是一顆擬人化的鷹嘴豆。這個米色的形狀會在螢幕上漂浮和跳躍，並隨著回答的內容而移動嘴巴。
Copilot 會自動出現在支持的 Samsung 電視上，使用者可以在 Samsung Tizen OS 的主畫面、Samsung Daily Plus 和 Click to Search 中找到它。可以透過語音命令或遙控器選擇來進入 Copilot。接著，按下遙控器上的麥克風按鈕，即可開始與 Copilot 交談。
Microsoft 表示，使用者可以登錄應用程式以獲得更「個人化」的 Copilot 體驗，讓這位 AI 助手能夠參考過往的對話和偏好。目前，Copilot 正在 Samsung 的 2025 年電視上推出，包括 Micro RGB、Neo QLED、OLED、The Frame Pro 和 The Frame 型號，以及 M7、M8 和 M9 智能顯示器。Microsoft 先前也已宣布計劃將 Copilot 帶到 LG 電視上。
