Microsoft Outlook 獲得 AI 改進 新團隊上任
根據消息來源，使用 Outlook 的用戶剛剛適應了近年來 Microsoft 電子郵件客戶端的網絡化改變，然而，重大變化又即將來臨。據了解，Microsoft 最近在新領導下重新組織了 Outlook 團隊，目標是為 AI 時代重塑這款電子郵件客戶端。
Microsoft 全球體驗與平台的副總裁 Gaurav Sareen 在一份內部備忘錄中提到：「與其在舊有體驗上添加 AI，不如有機會從頭開始重新構想 Outlook。」Sareen 現在接管了 Outlook 團隊的直接領導，取代了正在休假的 Lynn Ayres。他對 Microsoft 將如何轉型這款電子郵件客戶端的願景並不明確，卻聽起來與 Copilot 所追求的目標相似。
Sareen 在備忘錄中寫道：「將 Outlook 想像成你的分身，隨時陪伴你，讓工作變得不那麼壓倒，因為你不再獨自面對。」他指出，透過 Copilot，這個分身將變得更強大，將 Outlook 從一組工具轉變為一個可主動協助的夥伴。
Sareen 設想未來的 Outlook 版本能夠自動讀取郵件、草擬回覆並組織用戶的時間。這樣的徹底改變需要對 Outlook 團隊的組織方式進行調整，並重新關注加快產品發佈的速度。他預期將進行每週的功能實驗，而非季度一次，並強調「在幾天內進行原型設計和測試，而非幾個月」。
這也意味著 AI 將嵌入到 Microsoft 設計、開發和向消費者及企業發佈 Outlook 的每一個步驟中。Sareen 表示：「AI 不僅是我們產品的一部分，它將定義我們的文化，幫助我們以這一時刻所需的速度前進。」
現在 Outlook 團隊面臨的壓力是為這款被數百萬用戶使用的電子郵件客戶端進行某種形式的 AI 改造。Microsoft 上一次對 Outlook 的重大改版始於幾年前，推出了一款基於網絡的「One Outlook」電子郵件客戶端，旨在取代其 Windows、Mac 和網頁版的 Outlook。近年來，Microsoft 在完善這一產品方面遭遇挑戰，尚未達到其試圖取代的桌面應用程序的標準。
Sareen 現在希望 Outlook 的員工能夠找到「勇氣」，去「放下舊有的工作方式」，並在「更簡單的路徑是等待的時候，勇敢向前邁進。」One Outlook 對 Microsoft 來說是一個巨大挑戰，而嘗試將其向前推進的過程仍然面臨諸多困難。
