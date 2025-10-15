Miffy原來70歲，周年慶推出初代設計周邊！日本品牌聯名向Dick Bruna致敬系列，從V形尖耳到圓潤萌兔

誰想到這位白色小兔已走過70年？為慶賀里程碑，Miffy攜手推出周年限定合作系列，把早期造型帶回視線中心。

此次日本品牌merry jenny與Miffy 70合作推出周年慶設計，系列回望原點：尖挺的V形長耳、比例更簡練的臉部線條，以及標誌性的「X」小嘴，都以現代工藝重新演繹；其中一款戴眼鏡的版本，亦向創作者Dick Bruna的經典形象致意。

系列把初代神韻放進2025年的單品裡，既有收藏意味，也兼顧日常穿搭需求。系列涵蓋衛衣、包袋與手機配件等多個品項，對喜愛Miffy的觀眾而言，這是難得一見的復古回望與當代詮釋！

（IG@merryjenny_instagram）

