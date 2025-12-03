Miley Cyrus拍拖4年宣布訂婚 鑽戒估值超過3百萬

【on.cc東網專訊】33歲美國天后Miley Cyrus周一（1日）於洛杉磯與拍拖4年的27歲美國樂隊Liily鼓手Maxx Morando出席《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）世界首映禮，負責創作與演唱主題曲《Dream As One》的Miley，手上戴住一隻巨鑽金戒，惹來訂婚猜測。果然，幾小時後Maxx的父親Dan Morando於社交網站分享Miley與Maxx在日本餐廳的合照，留言祝賀他們訂婚，並上載訂婚戒指大特寫。

廣告 廣告

據稱鑽戒是由珠寶設計師Jacquie Aiche為Miley特別度身訂造，專家分析這枚4至5卡鑽石配合14K金的戒指，價值估計30萬美元（約234萬港元）至45萬美元（約351萬港元）。Miley曾與澳洲男星里安漢斯禾夫（Liam Hemsworth）成婚，婚姻維持兩年，於2020年離婚。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】