Millie指控《怪奇物語》男拍檔騷擾欺凌首映碰頭零尷尬

【on.cc東網專訊】Netflix神劇《怪奇物語》（Stranger Things）第5季即將開播，早前爆出擔任女主角的21歲英國女星Millie Bobby Brown（MBB）在開拍第5季前，曾向Netflix指控同劇飾演她養父的英國男星David Harbour騷擾與欺凌。雙方一直未有回應傳聞，而昨日《怪》於美國洛杉磯舉行首映禮，MBB與David也有現身，不過他們並未有因傳聞而「面左左」相反他們碰面時有擁抱。

片段中見到2人為fans簽名時巧遇，MBB笑晒作狀扮用筆畫他的臉，之後2人笑晒擁抱。在場粉絲為他們歡呼。此外，最近有傳媒翻炒David提及MBB的舊訪問內容，2018年他直言視她為女兒，他們合作期間產生好多情緒，他們會好似父女般爭吵，會於片場內外表達自己的感覺。而2017年他亦表示自己好保護MBB，好想她成為梅麗史翠普（Meryl Steep），不想她長大時染上酒毒癮而入戒療所。

