移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
Millie Bobby Brown當媽媽了！當年的「Eleven」宣佈領養成為新手媽媽
當年《Stranger Things》中的光頭小女孩「Eleven」不經不覺也當媽了！今年21歲的Millie Bobby Brown與丈夫Jake Bongiovi 日前於網上無預警公佈他們剛成為了新手父母，於今個夏天領養了一個女嬰，正式成為一家三口之家。不少網友都感嘆，原來Millie也到了做媽媽的年紀，時間也過得太快了吧⋯⋯
21歲的Millie Bobby Brown和23歲的Jake Bongiovi於2024年5月結婚，最近他們於Instagram上分享好消息，透露他們迎來他們的第一個孩子。
Millie和Jake的於2021年相戀，當時這名搖滾傳奇Jon Bon Jovi的兒子，突然於Instagram上發佈了與Millie的自拍照。雖然他們最初強調只是朋友，但之後感情逐漸升級，最終他們於2024年5月在意大利的Villa Cetinale秘密結婚。
他們之後於網上公開結婚照，同樣來自大家族的兩人，多次表示希望建立一個屬於自己的大家庭。Millie Bobby Brown更曾表示想仿效母親在21歲時就成為父母：「我媽媽在21歲時就生下了她的第一個孩子，而我爸爸當時19歲。這在我認識Jake之前就是我一直想要的事情。」
Millie又表示，Jake理解她早早開始家庭生活的願望，而她又分享了自己對領養的看法，認為領養和生育生物孩子同樣有意義，「對我來說，我不認為擁有自己的孩子和領養孩子有什麼實質性的區別。」
不過網友們對Millie成為年輕媽媽的想法意見分歧，有網友批評，指這對夫婦仍然非常年輕，認為他們選擇領養孩子的決定有些奇怪。
在他們宣佈成為爸媽的同一天，他們被拍到一同帶著BB外出，Millie更是穿著一件印有“MOTHER”字樣的粉色衛衣，搭配太陽眼鏡和一個粉色的Louis Vuitton手袋。
不過也有不少人對於她選擇領養表示支持，但也不禁感嘆，當年只有10歲的小女生，不經不覺已經長大到結婚成為媽媽的年紀了⋯⋯
推薦閱讀:
➤ 【ELLE Cinema】專訪《無名指》導演孔令政、女主角許恩怡︰放下批判，說出最真實的故事。
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
消防車與私家車屯門鳴琴路相撞 7人傷包括5名消防員
屯門有消防車與私家車相撞，7人受傷，包括5名消防員，全部清醒送院治理。 警方下午大約3時半接報，一輛消防車在屯門鳴琴路、石排輕鐵站外與私家車相撞，消防車翻側。5名消防員、涉事私家車男司機及男乘客受傷，均清醒送往屯門醫院治理。香港電台-港聞 ・ 13 小時前
Bella Hadid、Selena Gomez、朴敏英都在穿的美國鞋履牌子Vivaia是甚麼來頭？認識集環保、時尚、舒適於一身的Vivaia
最近在歐美的時尚圈有一個鞋履品牌受到熱捧，就連時尚名人Bella Hadid和Selena Gomez都有穿着，到底這個來自美國的Vivaia品牌是甚麼來頭？一起來看看吧！Instagram @vivaia_officialVivaia是甚麼牌子？Vivaia是一個來自美國的配飾品牌，以環保和可持續的產品特色見稱，因他們創新地使用回收塑料瓶製成的纖維，生產出時尚且功能性極高的鞋履和手袋。追求時尚之外，同時兼顧舒適及功能性，適合日常活動穿着。Vivaia官網致力支持可持續發展Viviaia使用的材料主要是回收PET膠樽和其他可再生資源，經過精心處理並改製成鞋面的紗線；由於這些鞋面是按形狀編織的。通常每雙鞋的製造需要使用6個膠樽瓶。而且品牌強調在生產過程中減少廢物及能源消耗，力求實現零廢物生產，致力減少時尚行業對環境的影響。Vivaia官網而鞋底方面，他們採用了以甘蔗為原料的EVA，是一種可持續採購和生產的環保材料，無毒且可回收，非常適合製作鞋底，環保又舒適。Instagram @vivaia_official不同時尚名人都穿着ViviaiaVivaia在這些年嶄露頭角，不少時尚名人都被拍ELLE.com.hk ・ 1 天前
Netflix美劇《Wednesday》名導Tim Burton歷代繆思│暗黑系女神 活出怪誕美
Netflix美劇《Wednesday》第二季正在熱播，女主角 Jenna Ortega最近憑藉怪誕且迷人的穿衣品味大獲好評。其實導演Tim Burton多年來挑女主角的眼光都非常精闢，回顧他的眾多繆思，位位都是演技非凡，品味獨特的怪誕女神。JESSICA ・ 1 天前
屯門消防車被撞至翻側 私家車車頭嚴重損毀 鳴琴路往良景邨方向全線封閉︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門今日（24 日）下午發生車禍。網民上傳的相片顯示，消防車在於屯門鳴琴路與一輛私家車相撞，消防車翻側橫臥在路口。涉事私家車在馬路中央，車頭幾乎全毀，多輛救護車、消防車及警車到場，並封鎖現場交通。據報指，初步有三名消防員受輕傷。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
天氣｜強烈季候風信號現正生效 平均風速每小時超過40公里
【Now新聞台】(13:45)強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。(12:10)天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，改發強烈季候風信號。(10:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。隨著劍魚進一步遠離本港，天文台會在下午12時10分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。(09:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約630公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本港不再構成威脅時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，或以強烈季候風信號取代一號戒備信號。 (08:45)一號戒備信號現正生效。天文台指，上午8時，颱風劍魚集結在香港之西南偏南約620公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。雖然劍魚在過去數小時稍為增強，但繼續穩定地向偏西方向遠離香港。當劍魚進一步遠離本港，對本now.com 新聞 ・ 18 小時前
Microsoft Copilot 教學｜Copilot 3D 一鍵轉換 2D 變 3D，畫得出就摸得到
Microsoft Copilot 近期於 Labs 中推出免費功能的「Copilot 3D」，非常簡單就可將普通的 2D 圖像轉換為 3D 模型。Yahoo Tech HK ・ 20 小時前
毛毛蟲的靜態姿勢揭示痛覺生物學的啟示
當大多數動物受到傷害時，它們會選擇反擊或逃跑，這是經典的「戰鬥或逃避」反應。然而，煙草角蟲（Manduca s […]TechRitual ・ 9 小時前
夏巴茲冀中國先進技術能助巴基斯坦農業實現轉型升級
巴基斯坦總理夏巴茲表示，中國在農業現代化領域具有豐富經驗，希望中方先進技術能夠協助巴基斯坦農業實現轉型升級。 巴基斯坦糧食安全部在首都伊斯蘭堡舉行「千名農業人才赴華培訓」項目第二批近300名學員歡送儀式。夏巴茲致辭時表示，巴基斯坦是傳統農業國家，亦是國民經濟重要支柱，關乎國家未來發展繁榮。他又說首批赴華培訓學員已學成歸來，將在巴基斯坦各農業部門學以致用，施展才華。 中國駐巴基斯坦大使姜再冬祝賀青年學員獲得寶貴學習機會，相信他們將成為國家建設的棟樑及中巴友誼的橋樑。香港電台-國際 ・ 1 天前
中國據悉待簽波音空巴飛機大單 凸顯製造交付國產客機之難
【彭博】— 中國在汽車和高鐵等領域已經成功趕超西方工業技術。Bloomberg ・ 2 天前
滙豐據悉將與1,000多個中東客戶結束關係以降低風險
【彭博】— 據知情人士透露，隨著滙豐試圖降低對其視為高風險個人的風險敞口，其瑞士私人銀行正在終止與中東富裕客戶的關係，其中包括許多資產超過1億美元的客戶。Bloomberg ・ 1 天前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 20 小時前
吳忻熹末期乳癌抽細胞化驗 報告出爐嘆無奈：腫瘤大咗又好硬！
前港姐吳忻熹（前名吳文忻）3年前確診乳癌，去年復發惡化至第四期末期乳癌，細胞變異擴散至尾龍骨。她昨日（22日）在社交平台透露，早前抽細胞化驗，想不到兩間醫院竟然有兩個不同的報告，吳文忻今日再開直播談及病情。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渾水專欄│銀行吹哨風波 真相依舊迷霧重重（渾水）
招商銀行香港分行前員工 Toby Yuen 早前在社交媒體 Threads 「爆料」，自稱任職期間揭發銀行內部存在違規操作，隨即遭到報復性解僱，甚至不僅被招商銀行封殺，整個香港乃至國際銀行業也聯手排擠他。Yahoo財經專欄 ・ 19 小時前
星光背後｜吳業坤自爆與日籍太太相識經過 相處數月決定結婚：無嘢係絕對
35歲的吳業坤（坤哥），2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。五年前由零開始學空手道的坤哥Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
關稅下為何美國通脹還未狂飆？經濟學家揭4大原因
儘管美國總統特朗普在今年對數十個美國貿易夥伴密集加徵一系列新關稅，但令許多經濟學家始料未及的是，美國各地的商品和服務價格至今仍保持相對穩定，尚未出現預期中的大漲情形。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普不滿再出手！美財政部副部長法爾肯德被迫離職
據知情人士透露，美國財政部副部長法爾肯德（Michael Faulkender）本週已正式宣布離職。原因在於美國總統特朗普認為，他與自己「2.0 任期」的政策願景並不契合。鉅亨網 ・ 18 小時前
美國Cracker Barrel 餐廳改Logo為何激嬲「侵粉」？市值仲單日蒸發7億
美國連鎖餐廳 Cracker Barrel 更換經典 Logo，引發顧客反彈，股價單日急跌逾 7%，市值蒸發約 7 億港元，反映企業在懷舊顧客與新世代市場之間的兩難。Yahoo 地產 ・ 1 天前