Millie Bobby Brown當媽媽了！當年的「Eleven」宣佈領養成為新手媽媽

當年《Stranger Things》中的光頭小女孩「Eleven」不經不覺也當媽了！今年21歲的Millie Bobby Brown與丈夫Jake Bongiovi 日前於網上無預警公佈他們剛成為了新手父母，於今個夏天領養了一個女嬰，正式成為一家三口之家。不少網友都感嘆，原來Millie也到了做媽媽的年紀，時間也過得太快了吧⋯⋯

21歲的Millie Bobby Brown和23歲的Jake Bongiovi於2024年5月結婚，最近他們於Instagram上分享好消息，透露他們迎來他們的第一個孩子。

Millie和Jake的於2021年相戀，當時這名搖滾傳奇Jon Bon Jovi的兒子，突然於Instagram上發佈了與Millie的自拍照。雖然他們最初強調只是朋友，但之後感情逐漸升級，最終他們於2024年5月在意大利的Villa Cetinale秘密結婚。

他們之後於網上公開結婚照，同樣來自大家族的兩人，多次表示希望建立一個屬於自己的大家庭。Millie Bobby Brown更曾表示想仿效母親在21歲時就成為父母：「我媽媽在21歲時就生下了她的第一個孩子，而我爸爸當時19歲。這在我認識Jake之前就是我一直想要的事情。」

Millie又表示，Jake理解她早早開始家庭生活的願望，而她又分享了自己對領養的看法，認為領養和生育生物孩子同樣有意義，「對我來說，我不認為擁有自己的孩子和領養孩子有什麼實質性的區別。」

不過網友們對Millie成為年輕媽媽的想法意見分歧，有網友批評，指這對夫婦仍然非常年輕，認為他們選擇領養孩子的決定有些奇怪。

在他們宣佈成為爸媽的同一天，他們被拍到一同帶著BB外出，Millie更是穿著一件印有“MOTHER”字樣的粉色衛衣，搭配太陽眼鏡和一個粉色的Louis Vuitton手袋。

不過也有不少人對於她選擇領養表示支持，但也不禁感嘆，當年只有10歲的小女生，不經不覺已經長大到結婚成為媽媽的年紀了⋯⋯

