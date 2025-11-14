黑色星期五優惠大合集！
Millie Bobby Brown《怪奇物語》倫敦首映雨中賣性感
【on.cc東網專訊】Netflix劇《怪奇物語》（Stranger Things）最終季第5季周四（13日）於英國倫敦舉行首映禮，童星出身的21歲英國女星Millie Bobby Brown大個女性感示人，穿上低胸馬甲配合長裙尾的迷你裙，流露成熟韻味。Millie與美國男星拍檔Noah Schnapp一起拖手行紅地氈，期間天降大雨，男方負責舉傘護花。之前爆出被Millie指控騷擾的英國男星David Harbour，由於身在美國拍攝新片《Evil Genius》，因此缺席。23歲美國女星Sadie Sink則以黃色晚裝長裙示人，只是微露肚皮，風頭比Millie輸蝕。
