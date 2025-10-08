每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
不買不行！Mini FENDI Spy Bag、迷你尺寸討喜又吸睛，秒心動手刀入手
在品牌歡慶百年盛典之際，備受期待的 FENDI Spy Bag 盛大回歸之後，FENDI 再度推出 Mini FENDI Spy Bag，馬上就端出另一波大招—Mini FENDI Spy Bag！這款迷你版不只是把包包縮小那麼簡單，而是讓經典的Spy Bag重獲新生，時髦指數直接破表～
從2005年首度亮相開始，FENDI Spy Bag就是時尚圈公認的「It Bag」之一，是 Silvia Venturini Fendi 的創意代表作，迅速成為全球時尚寵兒。現在，全新迷你版本華麗登場，延續了原版的靈魂與設計感，又多了一點輕盈可愛的反差萌。
保留經典包型、設計巧思更顯精緻！原本的隱藏口袋，現在變身為優雅的翻蓋設計，低調卻不失實用；提把可以轉出造型感，日夜搭配都不突兀；還有附上可調式、可拆卸背帶，單肩、斜背、手拿，一包多背、風格百變，兼具實用性與時尚風格。
Mini FENDI Spy Bag 採用柔軟奢華的皮革製作，有多種精緻的顏色可供選擇，從經典黑色、蜜棕色，到亮紅色與嬰兒粉色應有盡有，令人陷入選擇障礙的顏色～另有小牛皮材質款式，搭配小馬毛質感及 FENDI Leo 動物紋印花，簡直是在包包界上演一場華麗野性派對！
