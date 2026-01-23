Mini LED × 量子點搭載電競顯示器「MPG 274URDFW E16M」正式開賣！可自由切換 4K／160Hz 與 Full HD／320Hz

MSI 已於 2026 年 1 月 20 日（二）開始販售電競顯示器「MPG 274URDFW E16M」。

本產品搭載 Mini LED 背光與量子點技術，支援可在 4K（3,840×2,160）160Hz 與 Full HD（1,920×1,080）320Hz 之間自由切換的雙模式，並對應 USB PD 98W 供電與 KVM 切換功能。

MPG 274URDFW E16M

「MPG 274URDFW E16M」是一款搭載 Mini LED 背光與量子點技術的電競顯示器。

透過 Mini LED，可實現最高亮度 1,000 的明亮表現，並以劃分為 1,152 個區域的精細亮度控制，呈現細膩的畫面明暗層次。

量子點技術則帶來高色純度的鮮豔影像表現，搭配 RAPID IPS 面板，即使在高速動作場景中，也能兼顧抑制殘影的流暢顯示效果。

4K 與 Full HD 的雙模式

支援雙模式

支援 4K（3,840×2,160）160Hz 與 Full HD（1,920×1,080）320Hz 的雙模式。

可依照遊戲需求，在重視解析度或重視更新率的情況下，輕鬆切換至最適合的顯示模式。

AI 選單

AI 選單

在 AI 選單中，可自訂於遊戲啟動時自動啟用的顯示設定。

可調整 AI Vision、AI 雙模式、亮度、對比度等項目，並支援設定檔的匯出與匯入。

Gaming Intelligence・模擬功能

24.5 吋顯示區域的模擬功能

透過 Gaming Intelligence 功能，可使用鍵盤與滑鼠直覺地變更顯示器設定。

並搭載 24.5 吋顯示區域的模擬功能，在 FPS 等競技性較高、需要迅速掌握整體畫面的遊戲中特別實用。

其他

USB Type-C 支援最高 98W 供電

搭配支援 G-SYNC Compatible 的顯示卡使用，可抑制畫面卡頓與撕裂，實現流暢的遊戲體驗。

USB Type-C 支援最高 98W 供電，僅需一條線即可同時為筆電輸出影像並供電。

此外，也支援 KVM 切換功能，以及 4K／120Hz／VRR／HDR 顯示等規格。

「MPG 274URDFW E16M」的價格預估約為 104,800 日圓（含稅）。

產品概要 MPG 274URDFW E16M 27吋 4K UHD(3,840 × 2,160) 16:9 RAPID IPS(Mini LED) 160Hz（Full HD 設定時：320Hz） 1,000:1 最高1,000nits HDMI 2.1(HDCP: 2.3)×2

DisplayPort 1.4a(HDCP: 2.3)×1

USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1

USB 2.0 Type-A（USB 集線器）×2

USB 2.0 Type-B（PC 連接用）×1

耳機輸出 ×1 614×203×401ｍｍ 約8.2kg