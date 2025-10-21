MinsterDonut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料

本港樓價指數連升三個月，息口回落加上租金創出新高，市場普遍瀰漫著樓市見底的樂觀情緒，買家信心亦見回升 。然而，為何新聞上巨額蝕讓的成交個案仍然不絕於耳？究竟是市場虛火一場，還是另有內情？ 根據代理行一份研究報告，今年首八個月的二手私樓買賣中，竟有多達38%的成交需要蝕錢離場，意味著每十位賣家，就有近四位是「蝕住走」 。深入分析這批蝕讓個案，會發現當中高達62%的物業，都是在2018年後、即樓市高峰期前後購入 。這批業主無疑是在市場轉角前高追入市，最終成為了這輪跌市中最大的受害者。 蝕讓個案中，掃管笏「緹岸」（前稱「恆大‧珺瓏灣」）成為重災區之首，期內二手成交平均蝕幅高達45% 。緊隨其後的包括大圍「薈蕎」、上水「高爾夫‧御苑」等，蝕幅亦介乎37%至41%不等 。以「緹岸」一個實用面積222呎的單位為例，業主當年以437.5萬元買入，最終僅以178萬元賣出，大幅貶值59%，蝕得最為「入肉」 。究其原因，除了是高位接貨外，更關鍵的是原發展商恒大出現財困，接管人為求盡快套現，不惜大幅劈價推售餘貨，直接拖垮同屋苑的二手樓價，導致部分已破產的業主，其單位亦只能被接管人跟隨劈價出售，形成惡性循環 。 不過，在同一片市場下，有人蝕讓離場，亦有人成功獲利。數據顯示，同期賺幅最高的屋苑，竟是屯門「上嵐」 。這個樓盤當年賣不動，最終發展商狠劈45%清貨尾 。當時敢於「尋寶」、趁低吸納的買家，如今沽貨普遍都能獲利。其中有買家去年以315.4萬元低位入市，近日以348.9萬元賣出，持貨約一年帳面獲利約33.5萬元 。同樣地，曾因交通不便、消防裝置過多等問題而劈價的「尚柏」，亦有冒險入市的買家成功沽貨獲利，成為賺幅第二多的屋苑 。 由此可見，在當前的市況下，投資的成敗關鍵，已非單純地預測大市何時「見底」。真正的贏家，是那些懂得掌握入市時機與價位的買家 。他們未必能準確預測宏觀經濟，卻能洞悉個別樓盤的劈價機會，在發展商清貨、或市場出現個別極端低價時果斷入市，從而鎖定利潤空間。隨著政府全面「撤辣」，買家隨時可以沽貨，投資的靈活性大增，但這也更考驗買家「揀貨」的眼光。懂得如何「執平貨」，才是這一轉樓市中最賺錢的贏家 。

Yahoo財經 ・ 1 天前