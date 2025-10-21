MinsterDonut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料

焦點

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律

不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，圓滾滾的波堤原來自家復刻也沒有想像的難，即睇Yahoo食譜：

不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：

蜜糖波堤（6個份量）

烹煮時間：40分鐘

材料：

嫩豆腐150克

糯米粉100克

泡打粉4克

低筋麵粉100克

原味乳酪50克

蜜糖糖霜：

蜜糖1茶匙

牛奶1茶匙

糖粉2湯匙

做法

1. 糯米粉和嫩豆腐先壓爛，加入原味乳酪，再加低筋麵粉和泡打粉，搓成麵糰。
2. 將麵糰分六份，搓長條，每條再切成8小粒，搓圓球。剪出方形烘焙紙，把小球排成冬甩狀，輕輕壓一下。
3. 把油燒至剛冒泡，將烘焙紙連小球放入，中小火慢炸至烘焙紙脫離，再翻另一面炸至金黃。
4. 把蜜糖糖霜材料拌勻，放入輕微波爐以小火加熱半分鐘，拌勻，掃在波堤上，凝固。
完成品
