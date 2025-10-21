楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
MinsterDonut食譜│復刻蜜糖波堤 原來靠呢樣材料
不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，圓滾滾的波堤原來自家復刻也沒有想像的難，即睇Yahoo食譜：
不少人喜愛的Minster Donut的冬甩口味和品種多樣，除了傳統的麵糰油炸冬甩，圓滾滾的波堤也是非常受歡迎的選擇，原來自家復刻也沒有想像的難。波堤的質地是帶點煙韌又柔軟，就是材料中加了白玉粉（也可用糯米粉）和豆腐，炸的時候油溫不要高，定型後才取走烘焙紙，除了蜜糖糖霜，也可以溶化朱古力來做調味糖霜，即睇如何製作蜜糖波堤：
蜜糖波堤（6個份量）
烹煮時間：40分鐘
材料：
嫩豆腐150克
糯米粉100克
泡打粉4克
低筋麵粉100克
原味乳酪50克
蜜糖糖霜：
蜜糖1茶匙
牛奶1茶匙
糖粉2湯匙
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
