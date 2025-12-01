宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
MIPIM Asia 2025：亞太區房地產創新、投資與領航盛會
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月1日 - MIPIM Asia 峰會載譽回歸，擁抱亞太地區在重塑全球房地產格局中所發揮的關鍵角色，繼續成為區內創新與投資的頂尖平台。憑藉近 20 年的深厚歷史傳承，大會將於 12 月 3 日及 4 日假尊貴的香港瑰麗酒店舉行，匯聚多元化的國際投資者及思想領袖。
在全球持續波動及急速城市化的背景下，MIPIM Asia 2025 將聚焦投資、另類資產、數碼化、氣候韌性、可負擔房屋、酒店旅遊業及可持續增長。峰會旨在推動長遠經濟發展及加強社區凝聚力，並於不斷演變的市場環境中凸顯龐大機遇。
隨着主要利率趨於穩定，以及市場對 ESG 融入的重視日益增加，投資者持續看好實體資產及具變革性的項目。大會將聚焦探討最具吸引力的資產類別、科技的影響、氣候適應策略，以及塑造亞太房地產未來的新興投資機會。
MIPIM 全球總監 Nicolas Boffi 表示：「MIPIM Asia 是全球房地產領袖在前所未有的變局中，塑造行業未來的首選平台。峰會重臨香港——這個對亞洲房地產社群別具意義的時刻——對貼地、即時洞察的需求比以往更殷切。今年峰會將就多項關鍵議題展開深入討論，包括人工智能、科技、私人信貸、跨境投資及另類資產。我們很榮幸迎接來自世界各地的代表，尤其是英國投資事務部部長 Lord Stockwood 蒞臨，進一步彰顯英國作為亞洲首選投資目的地之一的重要地位。」
2025 年 MIPIM Asia 峰會將匯聚逾 20 個國家、超過 350 名高層管理人員參與，其中包括相當比例的行政總裁及主席，並迎來來自 Diriyah、Paris La Défense、Invest Seoul 以及英國商業及貿易部的高級代表團，充分體現當今全球房地產領袖的多元背景與國際視野。與會者涵蓋資產管理、城市發展、私人股本及顧問等多個範疇，為策略性交流及產業洞察打造一個具影響力的高端平台。
亞太區總監 Christine Lam 表示：「MIPIM Asia 2025 以全新面貌回歸，並移師香港瑰麗酒店舉行，為客戶帶來煥然一新的體驗，同時迎來更多關注這個關鍵地區的新投資者群體。儘管在經濟與地緣政治挑戰下，投資情緒仍然複雜多變，但峰會依然是高層人脈建立、前瞻洞察與深度合作的無可比擬平台。隨着亞洲資本持續多元化及利率趨於穩定，MIPIM Asia 將繼續釋放更多機遇，助力投資者及發展商以更大信心邁步向前。」
今年出席的知名動態房地產投資者及業界領袖包括（按公司名稱英文字母序排列）：
Bernie Devine, Senior Regional Director, Yardi Systems
Carlota Rebelo, Executive Producer & Senior Foreign Correspondent, Monocle
Catherine Chan, Chief Development Officer, Hotel101 Global
Danielle Lau, Managing Director, Ares Management
Donald Choi, Managing Director and Deputy Chairman, Urban Renewal Authority
Ellie Tang, Director, Sustainable Investing, Fidelity International
Eric Huang, Chief Executive Officer, H Properties Limited
Esther An, Chief Sustainability Officer, City Developments Limited
George Hongchoy, Executive Director & Group CEO, Link Asset Management Limited
Gordon Marsden, Head of Capital Markets, Asia Pacific, Cushman & Wakefield
Hannah Yulo-Luccini, CEO, Hotel101 Global Pte Ltd
Helen Wong, CEO, Lapis Global Limited
Henry Cheng, CEO & Executive Director, Chongbang Group
Huib Vaessen, Head of Research & Analytics Real Assets, APG Asset Management
John Pattar, Partner & Head of Asia Real Estate, KKR Asia Limited
John Saunders, Group Chief Investment Officer, Link Asset Management Limited
Jordan Kostelac, CEO, Deploy
Josephine Yip, Managing Director, La Caisse (Real Estate)
Kenneth Gaw, President & Managing Principal, Gaw Capital Partners
Lord Stockwood, Minister for Investment, UK's Department for Business and Trade
Louise Kavanagh, CIO & Head of Asia Pacific Real Estate, Nuveen
Michael Lane, Partner, SC Capital Partners
Nat Miller, Managing Director, QuadReal Property Group
Pankaj Srivastava, CEO, Podium Pte. Ltd.
Pierre-Yves Guice, CEO, Paris La Défense
Selena Shi, Managing Director, LaSalle Investment Management
Suchad Chiaranussati, Chairman & Founder, SC Capital Partners
Tim Moonen, Co-Founder and MD, The Business of Cities
Tom Ko, Executive Director & Head of Capital Markets, Hong Kong, Cushman & Wakefield
Xiaojia Zhi, Managing Director, Chief China Economist, Head of Research Asia ex. Japan, Credit Agricole Corporate and Investment Bank
Zhi Yang, Senior Director, Cushman & Wakefield
今年的出席陣容包括 APG Asset Management、ARCH Capital Management Company Limited、Blackstone、CapitaLand Investment、Champion REIT、Chinachem Group、Citic Capital、CPP Investments、ESR Group Limited、Fidelity International、Gaw Capital Partners、KKR Asia Limited、La Caisse、LaSalle Investment Management、Link Asset Management、Mitsui Fudosan Investment Advisors、Nan Fung Group、QuadReal Property Group、Oxford Properties 等多家機構。
峰會今年移師香港瑰麗酒店舉行，揭開全新篇章，為與會者呈獻具前瞻視野的城市項目展示、一系列主題式專家論壇——包括創新的「與講者共晉午餐」——以及深度沉浸式的高層交流體驗。作為匯聚遠見者與變革推動者的核心平台，是次活動進一步彰顯 MIPIM Asia 致力提供高層次人脈網絡及獨到情報的一貫承諾，同時為真正深耕本區的本地及國際投資者，提供一個具全球視野的交流與合作樞紐。
關於RX
RX是全球領先的活動與展覽公司，透過產業專業知識、數據和技術，為個人、社群和組織打造商業機會。RX於25個國家涵蓋42個產業領域，每年舉辦約350場活動。RX隸屬於RELX集團。
。
RX France創建了領先業界的高水準會議場所，涵蓋15個行業領域，包括MIPIM、MAPIC、Batimat、Pollutec、EquipHotel、SITL、IFTM、Big Data & AI Paris、MIPCOM、Paris Photo、Maison&Objet*等。
。
*由RX France的子公司Safi和法國工藝師協會Ateliers d'Art de France共同策劃。
關於RELX
RELX 為全球領先的資訊分析及決策工具供應商，專為專業及商業客戶提供以數據為本的解決方案。RELX 的業務遍佈超過180個國家，在約40個國家設有辦事處，僱員人數超過36,000人。母公司 RELX PLC 之股份分別於倫敦、阿姆斯特丹及紐約證券交易所上市。
*註：公司最新市值資料可參閱官方網站
。
