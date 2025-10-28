MIPIM Asia 2025 大獎得獎名單揭曉

30強入圍名單出爐: 十個獎項得獎者將於MIPIM Asia年度晚宴隆重揭曉

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 - 備受推崇的 MIPIM Asia 2025大獎得獎名單正式揭曉。MIPIM Asia 大獎一直被譽為亞洲地產界最具權威性和創新性的榮譽，表彰區內優秀的地產項目。經過嚴謹而全面的評審過程，評選出多個傑出項目競逐本屆金、銀、銅獎殊榮。萬眾期待的 MIPIM Asia 頒獎晚宴將於12月4日隆重舉行，最終獲獎名單將於當晚揭曉，為MIPIM Asia 2025峰會劃上完美句號。峰會參加者將可於兩天峰會上現場及線上投票，以決定金、銀、銅獎得主的最終排名。



由來自亞洲地產界的頂尖高層領袖及專業人士組成的19人評審團，由香港地產行政師學會主席蔡宏興先生擔任評審團主席，為選拔入圍項目投入了大量心力。這些業界專家投入大量時間和專業知識，仔細評估來自各地區的所有提名，確保只有最傑出的項目勝出，展現出地產行業的最高成就。



最終入圍者堪稱最高成就的典範，這也體現出這支備受推崇的評審團所具備的卓越判斷力與獨到眼光。



評審團成員包括：





王國龍先生，領展房地產投資信託基金執行長（香港）（評審團主席） 曾瑞華女士，ESR香港業務管理及投資董事總經理（香港） 鄭秉澤先生，中國崇邦集團首席執行官兼執行董事（中國） 程志強先生，中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 （香港） 蔡宏興先生，市區重建局行政總監（香港） 鄒志強先生，領盛投資管理高級董事總經理（香港） 許德之先生，香港安永會計師事務所高級顧問（香港） Alison COOKE女士，史帶投資顧問(亞洲)有限公司董事總經理 - 房地產（香港） 侯迅女士，冠君產業信託（香港）行政總裁兼執行董事（香港） Alexandre HERIARD-DUBREUIL先生，LCatterton Real Estate Partner合夥人兼首席投資官（香港及倫敦） Nicholas J. LOUP先生，Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官（香港） 馬家欣女士，荷蘭滙盈投資亞洲有限公司亞洲區總經理（香港） 吳凱盈女士，華平投資亞洲聯席主管 - 房地產，董事總經理（香港） Claire TANG女士， Rava Partners合夥人（香港） 鄧志豪先生，香港湯森集團合夥人（香港） Shuji TOMIKAWA先生，Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. (MFIA) 總裁（日本） Josephine YIP女士，La Caisse 亞太區董事總經理 - 房地產（新加坡） 余華軸先生，宏璟資本有限公司 創辦人兼首席投資官（香港） 周靜女士，Nuveen房地產投資管理公司另類投資和戰略交易高級總監（香港）

MIPIM Asia 2025 大獎得獎名單如下（按類別依字母順序排列；最終排名將於晚宴現場投票後公佈）：



最佳文化、體育及教育項目 (BEST CULTURAL, SPORTS AND EDUCATION PROJECT)

Diriyah Art Futures（利雅得 - 沙特阿拉伯）

啟德體育園（香港 - 中國）

蘇州當代美術館（蘇州 - 中國）



最佳酒店、旅遊和休閒項目 (BEST HOSPITALITY, TOURISM AND LEISURE PROJECT)

Dusit Thani Bangkok（曼谷 - 泰國）

香港尖沙咀金普頓酒店（香港 - 中國）

新疆華美勝地伊寧洲際酒店及EVEN Hotel（伊寧 - 中國）



最佳綜合用途項目 (BEST MIXED-USE PROJECT)

Geneo（新加坡）

Nanjing Xuanwu Garden City（南京 - 中國）

武漢阿里中心（武漢 - 中國）



最佳新建項目 (BEST NEW DEVELOPMENT)

利園八期（香港 - 中國）

香港大學蒲飛路校園（香港 - 中國）

Union Square（新加坡）



最佳大型新建項目 (BEST NEW MEGA DEVELOPMENT)

BSD City（文登 - 印尼）

Pudong New District Meiyuan Community Parcel 2E8-19（上海 - 中國）

Taichung D-ONE（台中 - 台灣）



最佳翻新建築 (BEST REFURBISHED BUILDING)

COZI East Bund（上海 - 中國）

Nikken Building No.1（大阪 - 日本）

秀茂坪商場（香港 - 中國）



最佳住宅項目 (BEST RESIDENTIAL PROJECT)

Layton at NavaPark by Hongkong Land & Sinar Mas Land JV（BSD市 - 南丹格朗 - 印尼）

Park Wellstate Nishiazabu（東京 - 日本）

The Reef at King's Dock（新加坡）



最佳零售項目 (BEST RETAIL PROJECT)

Central Nakhon Pathom（佛統府 - 泰國）

JLC（南京 - 中國）

Parade at One Bangkok（曼谷 - 泰國）



最佳城市更新項目 (BEST URBAN REGENERATION PROJECT)

18 CROSS（新加坡）

東岸板道（香港 - 中國）

Guocoland 18T Citywalk（重慶 - 中國）



最佳職場體驗項目(BEST WORKPLACE EXPERIENCE PROJECT)

友邦大廈（香港 - 中國）

中電新總部（香港 - 中國）

Yamato Headquarters Building A, Building B（東京 - 日本）



MIPIM Asia 2025峰會



MIPIM Asia 峰會擁有近20年的悠久歷史，吸引了來自全球20多個國家的資深領袖和C級高管。MIPIM Asia 2025 峰會將於12月3日至4日，在位於尖沙咀維多利亞港的標誌性新址——香港瑰麗酒店隆重舉行。這場盛會歡迎來自歐洲（包括英國、法國、德國和荷蘭）、美洲（美國）、中東（沙烏地阿拉伯、阿聯酋）以及亞洲各地（包括日本、菲律賓、馬來西亞、澳洲和亞塞拜然）的代表團。



與會者廣泛代表了全球房地產和投資領域的各個行業，如資產管理、私募股權、城市發展和諮詢公司。已確認的嘉賓包括：荷蘭匯盈資產管理(APG Asset Management)、冠君產業信託(Champion REIT)、華懋集團(Chinachem Group)、中信資本(Citic Capital)、加拿大養老基金投資公司(CPP Investments)、易商紅木集團(ESR Group Limited)、領盛投資管理(LaSalle Investment Management)、領展資產管理(Link Asset Management)、三井不動產投資顧問(Mitsui Fudosan Investment Advisors)以及南豐集團(Nan Fung Group)。



作為促進高層交流、建立戰略合作以及探索亞洲最具創新性房地產項目的首屈一指的平台，本屆峰會以其全新的會場，聚焦當下熱點議題，彰顯了MIPIM 亞洲峰會致力於推動區域房地產市場未來增長與轉型的長期承諾。



香港瑰麗酒店這一全新地點，結合前瞻性的議程，將為業界領袖們提供一個煥然一新的體驗和啟迪靈感的環境，助力他們在此溝通協作，共同塑造亞洲房地產市場的未來格局。



請按此瀏覽有關 MIPIM Asia 2025 大獎得獎項目照片及詳細資料。



如需更多峰會及頒獎典禮資訊，請瀏覽 mipim-asia.com。



即時更新請關注 MIPIM：Facebook、Twitter、LinkedIn。





Hashtag: #MIPIM



關於RX

RX

是全球領先的活動與展覽公司，透過產業專業知識、數據和技術，為個人、社群和組織打造商業機會。RX於25個國家涵蓋42個產業領域，每年舉辦約350場活動。RX致力於為所有員工創造包容的工作環境，並通過數據驅動的洞察和數位解決方案賦能企業成長。RX隸屬於RELX集團，RELX是一家為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。如需更多資訊，請訪問：

http://www.rxglobal.com/

。





RX France

創建了領先業界的高水準會議場所，涵蓋15個行業領域，包括MIPIM、MAPIC、Batimat、Pollutec、EquipHotel、SITL、IFTM、Big Data & AI Paris、MIPCOM、Paris Photo、Maison&Objet*等。RX France的活動於法國、香港、意大利和墨西哥舉行。詳情請訪問：

www.rxglobal.fr

。



*由RX France的子公司Safi和法國工藝師協會Ateliers d'Art de France共同策劃。





關於RELX

RELX 為全球領先的資訊分析及決策工具供應商，專為專業及商業客戶提供以數據為本的解決方案。RELX 的業務遍佈超過180個國家，在約40個國家設有辦事處，僱員人數超過36,000人，其中逾40%位於北美地區。母公司 RELX PLC 之股份分別於倫敦、阿姆斯特丹及紐約證券交易所上市，股票代號如下：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。

*註：公司最新市值資料可參閱官方網站

http://www.relx.com/investors

。







