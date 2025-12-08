宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
MIPIM Asia 2025 頒獎晚宴 揭曉亞太區卓越得獎者
香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 8 日 - MIPIM Asia 2025 大獎於 12 月 4 日假香港瑰麗酒店舉行的頒獎晚宴上隆重揭曉得獎名單。今年一眾得獎項目正式公佈，表彰在亞洲房地產業界展現卓越成就與創新精神的傑出代表。
這項享有盛譽的獎項吸引了來自世界各地眾多國家的提名，突顯了該行業令人矚目的多元化和持續成長。如此廣泛的提名反映了亞太地區湧現的令人振奮的創新和創造力，也展現了這些計畫日益增強的韌性和全球認可。
由領展資產管理有限公司執行董事兼集團行政總裁王國龍先生擔任評審團主席的19位來自亞太地區的行業領袖組成的評審團，對所有參賽作品進行了細緻的評估，最終評選出獲獎者。
評審團成員包括：
王國龍先生，領展資產管理有限公司執行董事兼集團行政總裁 （香港）（評審團主席）
曾瑞華女士，ESR香港業務管理及投資董事總經理（香港）
鄭秉澤先生，中國崇邦集團首席執行官兼執行董事（中國）
程志強先生，中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 （香港）
蔡宏興先生，市區重建局行政總監（香港）
鄒志強先生，領盛投資管理高級董事總經理（香港）
許德之先生，香港安永會計師事務所高級顧問（香港）
Alison COOKE女士，史帶投資顧問（亞洲）有限公司董事總經理 - 房地產（香港）
侯迅女士，冠君產業信託（香港）行政總裁兼執行董事（香港）
Alexandre HERIARD-DUBREUIL先生，LCatterton Real Estate Partner合夥人兼首席投資官（香港及倫敦）
Nicholas J. LOUP先生，Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官（香港）
馬家欣女士，荷蘭滙盈投資亞洲有限公司亞洲區總經理（香港）
吳凱盈女士，華平投資亞洲聯席主管 - 房地產，董事總經理（香港）
Claire TANG女士，Rava Partners合夥人（香港）
鄧志豪先生，香港湯森集團合夥人（香港）
Shuji TOMIKAWA先生，Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. （MFIA） 總裁（日本）
Josephine YIP女士，La Caisse 亞太區董事總經理 - 房地產（新加坡）
余華軸先生，宏璟資本有限公司 創辦人兼首席投資官（香港）
周靜女士，Nuveen房地產投資管理公司另類投資和戰略交易高級總監（香港）
MIPIM Asia 2025大獎得獎名單如下：
最佳文化、體育及教育項目 （BEST CULTURAL, SPORTS AND EDUCATION PROJECT）
金獎
啟德體育園（香港 - 中國）
發展商：啟德體育園
建築師：博普樂思 Populous / 執行建築師：關善明建築師事務所有限公司
其他：客戶： 文化體育及旅遊局
合約方：啟德體育園有限公司
首席建築師：博普樂思 Populous
承建商：協興建築有限公司
工程師：奧雅納工程顧問公司
執行建築師：關善明建築師事務所有限公司
銀獎
蘇州當代美術館（蘇州 - 中國）
發展商：蘇州圓融發展集團有限公司
建築師： BIG - Bjarke Ingels Group
其他：中衡設計集團股份有限公司 （LDI ARCH/SMEP, 幕牆及室內設計）
Front Inc. （幕牆）
上海水石景觀環境設計有限公司
上海瑞逸環境設計有限公司
BIG Landscape （園境）
BIG Engineering （結構）
銅獎
Diriyah Art Futures（利雅得 - 沙特阿拉伯）
發展商：Diriyah Company
建築師：Schiattarella Associati
其他：Saud Consult （施工監管）； Arcadis （生產與物料控制）；
最佳酒店、旅遊和休閒項目 （BEST HOSPITALITY, TOURISM AND LEISURE PROJECT）
金獎
新疆華美勝地伊寧洲際酒店及EVEN Hotel（伊寧 - 中國）
發展商：Huamei Resort of China Green Development Group
建築師：HKS Inc
其他：室內設計：CCD； 園境師：Coopershill
銀獎
Dusit Thani Bangkok（曼谷 - 泰國）
發展商：Vimarn Suriya Company
建築師：Dragon Company Limited, Architects 49 International, and Office for Metropolitan Architecture （OMA）
其他：室內設計：André Fu Studio
銅獎
香港尖沙咀金普頓酒店（香港 - 中國）
發展商：帝國集團控股有限公司
建築師：巴馬丹拿集團
其他： 室內設計：世紀室內設計、梁志天設計集團 及 VIA Architecture Limited
最佳綜合用途項目 （BEST MIXED-USE PROJECT）
金獎
Geneo（新加坡 - 新加坡）
發展商：CapitaLand Development & CapitaLand Ascendas REIT
建築師：Serie Architects
其他：Multiply Architects （建築設計師）
Surbana Jurong Architects （項目建築師）
Woh Hup Private Limited （總承建商）
銀獎
Nanjing Xuanwu Garden City（南京 - 中國）
發展商：China Merchants
建築師：Woods Bagot
其他：Kingdom Architecture Design （LDI）
MVA （運輸顧問）
Leox Design （燈光照明）
Lab D+H （園境）
FORCITIS （幕牆）, Jin Zhaohui Design （FF&E）
EAD （Signage）
銅獎
武漢阿里中心（武漢 - 中國）
發展商：阿里巴巴集團
建築師：Benoy
其他：總規劃 - Benoy
BEST NEW DEVELOPMENT
金獎
香港大學蒲飛路校園（香港 - 中國）
發展商：香港大學
建築師：WilkinsonEyre & P&T Group（首席顧問）
其他：WSP （結構工程師 / 岩土工程師）
JRP（屋宇裝備工程師）
Beria （工料測量師）
ADI （園境設計師）
LD （城市規劃師）
SYSTRA MVA （交通顧問）
SM&W （資訊科技 / 視聽系統 / 智能建築顧問）
AEC （環境 / 聲學 / BEAM Plus / 健康福祉 / 可持續發顧問）
銀獎
利園八期（香港 - 中國）
發展商：希慎興業有限公司 及 華懋集團
建築師：福斯特建築事務所 及 呂元祥建築師事務所
其他：奧雅納香港有限公司 （土木、結構及岩土工程、環境可持續發展顧問, 視聽系統顧問
劇院規劃、資訊及通訊科技顧問）,
科進顧問（亞洲）有限公司（機電工程師, 消防工程師）
福斯特建築事務所（園境設計師）
奧特地境有限公司（執行園境師）
Inhabit Asia Ltd.（幕牆工程師）
Woods Bagot Asia Ltd. （執行內建築師）
Conran and Partners （HK） Ltd. （室內設計師）
弘達交通顧問有限公司（交通工程師）
Purcell Asia Pacific Ltd. （保育顧問）
銅獎
Union Square（新加坡 - 新加坡）
發展商：City Developments Limited
建築師：Aedas
其他：Mott MacDonald Singapore Pte Ltd （結構與系統工程師）
ThreeSixty Cost Management Pte Ltd （工料測量師）
COEN Design International （Singapore） Pte Ltd （園境顧問）
Studio Lapis （保育顧問）
Lighting Planners Associates Singapore Pte Ltd（燈光設計顧問）
Arup Singapore Pte Ltd （幕牆顧問）
Alpha （Pte.） Ltd. （機電工程師）
WOH Hup （建築商）
BEST NEW MEGA DEVELOPMENT
金獎
BSD City（文登 - 印尼）
發展商：Sinar Mas Land
建築師：Arup – 總規劃
Landscape Architecture & Infrastructure Planning AEDAS - 總規劃及建築
NBBJ - 總規劃及建築
Siura Studio – Landscape Architecture Urban Plus - 園境師
其他：KPF – 總規劃
Gehl – 總規劃
Surbana Jurong – 總規劃
Arkonin – 基建工程
Aramsa Infrayasa – 基建工程
Perentjana Djaja – 排水工程
Systra – 交通及運輸
Wahana Trans Utama – 交通及運輸
INOA – 環境影響評估
銀獎
Taichung D-ONE（台中 - 台灣）
發展商：Di Yi Da International Development Company
建築師：Benoy
其他：Benoy （總規劃師）
Benoy （園境師）
Goettsch Partners （塔式建築師）
銅獎
Pudong New District Meiyuan Community Parcel 2E8-19（上海 - 中國）
發展商：Shanghai Lujiazui Finance Development Co., Ltd.
建築師：Goettsch Partners
其他：Architectural Design & Research Institute of Tongji University Co., Ltd （負責建築師）
SWA Group （園境師）
Thornton Tomasetti （結構工程師）
China Team （機電和管道工程及垂直運輸）
Shanghai Zhulian Construction Engineering Co., Ltd. （幕牆）
LEOX Design Partnership （燈光設計師）
T.K. Chuck Design （室內設計師 - 住宅）
CCD Cheng Chung Design （H.K.） Ltd. （室內設計師 - 住宅、寫字樓、商舖、文化中心）
Ruiqiao Civil Engineering Consultants Co., Ltd. （交通工程師）
Shanghai Ningyu Fire Safety Co., Ltd. （安全）
最佳翻新建築 （BEST REFURBISHED BUILDING）
金獎
秀茂坪商場（香港 - 中國）
發展商：領展資產管理有限公司
建築師：Cybertecture, Groundwork
其他：承建商： Pat Davie Ltd.
銀獎
Nikken Building No.1（大阪 - 日本）
發展商：Green Building Ecosystem, LLC
建築師：NIKKEN SEKKEI LTD
其他：Fujiki Komuten Co. Ltd （承建商）
Kinden Corporation （承建商）
SUGA Co. Ltd （承建商）
銅獎
COZI East Bund（上海 - 中國）
發展商：LaSalle Investment Management
其他：Development and Operation Manager: COZI Apartment
最佳住宅項目 （BEST RESIDENTIAL PROJECT）
金獎
Layton at NavaPark by Hongkong Land & Sinar Mas Land JV（BSD市 - 南丹格朗 - 印尼）
發展商： Hongkong Land and Sinar Mas Land （JV）
建築師： P&T Group, Singapore
其他： Interior Design by via Architecture Ltd Hongkong, Lanscape by Siura Studio Singapore
銀獎
The Reef at King's Dock（新加坡 - 新加坡）
發展商： Mapletree and Keppel
建築師： KCAP Architects & Planners and DCA Architects Pte Ltd
其他： Woh Hup （Private） Ltd （總承建商）
Grant Associates Singapore Pte Ltd （園境師）
Alpha Consulting Engineers Pte Ltd （機電工程顧問）
Aurecon Singapore Pte Ltd （結構及土木工程顧問）
Asia Infrastructure Solutions Singapore Pte Ltd （工料測量師）
Meinhardt Façade Technology Pte Ltd （幕牆顧問）
Light Collab LLP （燈光顧問）
Index Design Pte Ltd （室內設計）
DHI Water & Environment Pte Ltd （生物多樣性顧問）
Delta Marine Consultant Singapore Pte Ltd （海洋顧問）
Acacia Design Consultant Pte Ltd （導向及標識顧問）
銅獎
Park Wellstate Nishiazabu（東京 - 日本）
發展商：MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL CO., LTD.
建築師：NIKKEN SEKKEI LTD, OBAYASHI CORPORATION
其他：SWA Group （園境設計師）
Sirius Lighting Office （燈光設計師）
Wellness Development Co. Ltd （Spa 顧問）
KANSEI Design Limited （Multisensory Design 顧問）
Misawa Associates （Tea Pavilion Designer）
最佳零售項目 （BEST RETAIL PROJECT）
金獎
Parade at One Bangkok（曼谷 - 泰國）
發展商：TCC Assets （Thailand） Co., Ltd., Frasers Property Holdings （Thailand） Co., Ltd.
建築師：Lead8
其他：Lead8 （室內設計）
P Landscape Co., Ltd （園境師）
Lighting Planners Associates （LPA） （燈光設計師）
銀獎
JLC（南京 - 中國）
發展商：Hongkong Land
建築師：CAN Design （Retail）
其他：室內設計：CAN Design Wayfinding and Signage
設計：CAN Design
建築師： P&T （Tower）；
幕牆顧問：RoboticPlus.Tech, Inhabit；
機電和管道顧問：WSP；
結構顧問：SYW；
燈光設計：BPI； FF&E
設計：J&A；
園境設計：Tianhua
銅獎
Central Nakhon Pathom（佛統府 - 泰國）
發展商：Central Pattana Public Company Limited
建築師：stu/D/O architects
其他：PHTAA Living Design （室內設計）
Landscape Textonic （園境）
Vesign （燈光設計師）
Meanmoremind （平面設計師）
MITR Technical Consultant （工程）
SPC technocons.co,ltd （承建商）
最佳城市更新項目 （BEST URBAN REGENERATION PROJECT）
金獎
東岸板道（香港 - 中國）
發展商：土木工程拓展署
建築師：梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司
其他：邁進基建環保工程顧問有限公司
銀獎
Guocoland 18T Citywalk（重慶 - 中國）
發展商：Guocoland China
建築師：梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司
其他：JTL （園境設計師）
BPI （燈光設計師）
CMCU （LDI）
銅獎
18 CROSS（新加坡 - 新加坡）
發展商：PAG
建築師：Benoy
其他：客戶: PAG； 執行建築師：DCA Architects； 工程及可持續發展顧問: Cundall； 幕牆顧問：AESG； 成本顧問：JLL；項目管理：Currie & Brown
最佳職場體驗項目（BEST WORKPLACE EXPERIENCE PROJECT）
金獎
Yamato Headquarters Building A, Building B（東京 - 日本）
發展商： NIKKEN SEKKEI LTD & KAJIMA DESIGN
其他： KAJIMA CORPORATION （總承建商）
銀獎
中電新總部（香港 - 中國）
發展商： 中電物業有限公司
建築師： 建築設計師: 建亞設計香港有限公司 / 項目建築師； 呂元祥建築師事務所
其他： 奧雅納工程顧問公司（機電工程顧問 / 結構工程師 / 幕牆顧問 / 可持續性設計顧問 / 交通顧問）
貝鐳華顧問有限公司 （工料測量師）
協興建築有限公司（總承建商）
建亞設計香港有限公司 （室內建築及室內設計（所有公共空間及行政及樓層））
梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司 （園境顧問）
銅獎
友邦大廈（香港 - 中國）
發展商： 友邦保險控股有限公司
建築師： Aquitectonica
其他： 凱諦思設計及工程有限公司
有關 2025 年 MIPIM Asia 大獎得獎者的更多資訊，請瀏覽此處
有關峰會和獎項的更多資訊，請訪問 mipim-asia.com。
如需即時更新，請關注 MIPIM： Facebook Twitter LinkedIn
Hashtag: #MIPIMAsia2025
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於RX
是全球領先的活動與展覽公司，透過產業專業知識、數據和技術，為個人、社群和組織打造商業機會。RX於25個國家涵蓋42個產業領域，每年舉辦約350場活動。RX致力於為所有員工創造包容的工作環境，並通過數據驅動的洞察和數位解決方案賦能企業成長。RX隸屬於RELX集團，RELX是一家為專業和商業客戶提供基於信息的分析和決策工具的全球供應商。如需更多資訊，請訪問：
。
創建了領先業界的高水準會議場所，涵蓋15個行業領域，包括MIPIM、MAPIC、Batimat、Pollutec、EquipHotel、SITL、IFTM、Big Data & AI Paris、MIPCOM、Paris Photo、Maison&Objet*等。RX France的活動於法國、香港、意大利和墨西哥舉行。詳情請訪問：
。
*由RX France的子公司Safi和法國工藝師協會Ateliers d'Art de France共同策劃。
關於RELX
RELX 為全球領先的資訊分析及決策工具供應商，專為專業及商業客戶提供以數據為本的解決方案。RELX 的業務遍佈超過180個國家，在約40個國家設有辦事處，僱員人數超過36,000人，其中逾40%位於北美地區。母公司 RELX PLC 之股份分別於倫敦、阿姆斯特丹及紐約證券交易所上市，股票代號如下：倫敦：REL；阿姆斯特丹：REN；紐約：RELX。
*註：公司最新市值資料可參閱官方網站
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 51 分鐘前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
赤馬紅羊劫2026到底是什麼？60年一遇，火很旺、變動大的年份要防範什麼？
近期常聽見「赤馬紅羊劫」，到底是什麼？其實是一個來自風水命理的說法，指的是丙午年（馬年，稱「赤馬」）和丁未年（羊年，稱「紅羊」）這一組年份，被視為60 年一遇、火象能量特別強、較容易出現戰爭、政局變動、天災或社會動盪的周期。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
立法會選舉結果｜民建聯直選失近 25 萬票 陳克勤宏福票站最高票 李慧琼得票跌近半 黃俊碩墮馬｜Yahoo
立法會選舉 2025 已經結束。民建聯在地方選區、功能界別，以及選舉委員會，分別獲 10 席，2 席和 8 席，繼續成為議會內最大黨。不過，民建聯在今次選舉亦有「失準」表現：會計界黃俊碩連任失敗；兩個地方選區的候選人次名當選，而且只險勝最多票數的落選者幾百票。另外，由於本屆地方選區候選人增加，民建聯票源多區都有流失，其中九龍中李慧琼跌票近一半，至於受大埔宏福苑五級火影響的新界東北陳克勤亦跌逾 2 萬票。不過票站數據顯示，受火災影響選民的所屬票站，陳克勤仍然是得票最多的候選人。Yahoo新聞 ・ 14 分鐘前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 22 小時前
蘇志威支持女兒唔做歌手創業開麵包店 笑指：少咗一個勁敵
草蜢成員蘇志威與太太劉小慧嘅家庭生活一向低調奢華，一家四口住喺飛鵝山價值半億嘅獨立屋，生活優渥。蘇志威長女蘇君蕎（Yumi）樣貌甜美Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
金寶湯高層失言稱產品是「窮人食品」 百年品牌陷信任危機
金寶湯副總裁疑辱罵自家產品「窮人食品」，更稱湯內雞肉屬人工製造，事件引爆公關風暴，百年品牌信心受挫。Yahoo財經 ・ 2 小時前
諸葛紫麒否認離婚傳聞：老公冇同我講過
有讀者爆料指名媛諸葛紫麒（Marie）與老公薛嘉麟傳有意離婚，離婚原因是有第三者、前護膚品店員介入，東網記者就此事聯絡Marie，對於有關爆料，她即笑住回應：「老公冇同我講過，佢依家係我隔籬，遲啲再傾。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 39 分鐘前
美國晶片夢難圓？台積電設廠遇上「美式規矩」 未開工已耗2.7億
美國晶片夢愈走愈難？台積電鳳凰城設廠需處理 18,000 條法規、未正式開工已燒 2.7 億港元，還要面對人才短缺與社區反彈。Yahoo財經 ・ 6 小時前
荷蘭經濟大臣稱接管安世半導體是有意為之 干預已奏效
中國半導體生產商聞泰科技旗下荷蘭子公司安世半導體被接管事件，引發歐洲汽車供應鏈動盪，負責相關事件的荷蘭經濟大臣Vincent Karremans表示，此舉已奏效，他在行動前有意選擇不告知歐洲盟友或美中兩國政府。外電報道，Vincent Karremans在議會辯論中受到質詢，議員們對其處理安世半導體事件的方式提出質疑。他說，「通過這項命令，我阻止了歐洲在關鍵傳統芯片上依賴非歐洲供應商，就此而言，目標已實現。」他指出，如果干預計劃提前泄露，將加速該公司的轉移；「我請求理解，我們當時時間緊迫，協調存在風險。」儘管中荷兩國政府隨後均放寬了干預措施，該公司目前仍陷入內部紛爭。Vincent Karremans表示，他正專注於解決這些問題。Vincent Karremans於9月30日接管安世半導體，他稱此舉是為了防止聞泰創始人將公司機密和生產轉移至中國。10月4日，中國政府採取報復措施，禁止出口安世半導體的芯片，其中大部分在中國封裝，結果導致歐洲汽車製造商首當其沖遭遇供應衝擊。#安世半導體 (CW)infocast ・ 6 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
東北季候風會在未來數日持續影響華南，明日(7日)該區天色普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中期覆蓋廣東沿岸地區。天文台預測，明日氣溫介乎19至25度之間，新界再低一兩度，日間乾燥。am730 ・ 15 小時前
洩密又殺人？美國防部長陷就職以來最大危機
英國《衛報》報導指出，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）因多起爭議，正面臨他擔任防長以來最嚴重危機，包括對「運毒船」發動的攻擊行動，以及他使用未加密聊天軟體處理機密軍事情報，外界批評和要求他辭職的聲音不斷出現。 報導稱，這兩場危機讓這位前福克斯新聞主持人面臨多項指鉅亨網 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜國安處拘 71 歲男子 據悉為評論人王岸然 首引用第88條 李桂華：涉助查後公開內容｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國安處今（6 日）以違反《維護國家安全條例》第88條「妨害調查危害國家安全罪行」、及第 24 條「煽動意圖相關罪行」拘捕一名 71 歲男子。警務處國安處總警司李桂華表示，警方於12月2日邀請一名71歲本地男子到旺角警署，就危害國安案件協助調查，惟翌日發現，該男子在社交平台公開部分內容，相信他是有意干犯，及相關的披露，已經達致向有關人士「通風報信」的效果。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新聞女王2｜Man姐「床寶」Ivan主動提出分手 佘詩曼：有時…愛就係要懂得放手
TVB熱播劇集《新聞女王2》成為不少觀眾茶餘飯後的話題，第18集的劇情講述Man姐（佘詩曼飾演）的「床寶」Ivan（何廣沛飾演）向她提岀分手，在事業與愛情之間作岀了選擇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
英超話題 ｜例不虛發 沙拿受訪的藝術
沙拿一向公開說話極為謹慎而又有策略。自 2017 年從羅馬加盟以來，他每場比賽幾乎都拒絕接受場邊記者訪問。所以今次爆炸性訪問，一定是早有準備。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
【壽司郎】12月逢星期一 指定外賣自取盛合買二送一（01/12-29/12）
凡於12月嘅所有星期一，即12月8、15、22 及29日到壽司郎，購買指定壽司郎外賣自取盛合（一人前）任選2盒，即送1盒【C・超值三文魚盛合（一人前）】！YAHOO著數 ・ 3 小時前
立法會選舉・地區直選｜方國珊第六度參選終勝兼成票后 陳克勤連任惟跌兩萬票 陸頌雄郭偉强轉跑道雙雙落馬｜Yahoo
2025 年立法會換屆選舉已經結束。90 席當中佔 20 席的地區直選議席結果出爐。其中在新界東南選區當中，第六次參與立法會地區直選的專業動力方國珊終於當選，得票 58,828 票，成為今屆直選「票后」。工聯會郭偉强以及陸頌雄在今屆選舉轉戰直選，分別在港島西和新界西北角逐，但都雙雙落敗，來屆無法繼續立法會議員。至於大埔宏福苑五級火所屬的新界東北選區，民建聯陳克勤和新民黨李梓敬分別以 4.16 萬票和 4.27 萬票成功連任，兩人都流失約 2 萬直選票。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
35歲允兒與21歲張員瑛AAA頒獎禮台框畫面零違和！永遠的《少時》，二代團神顏偶像Yonna超自律仙女保養大法公開
韓國娛樂頒獎盛事AAA（Asia Artist Awards，亞洲明星盛典）AAA 2025頒獎禮在台灣高雄完美落幕。現場有不少話題明星登場，成為洗版話題。當中，來自《少女時代》的允兒（Yonna）近年轉戰影視界得到不少好成績，在今次頒獎禮也奪下影后寶座。Yahoo Style HK ・ 5 小時前