MIPIM Asia 2025 頒獎晚宴 揭曉亞太區卓越得獎者

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 8 日 - MIPIM Asia 2025 大獎於 12 月 4 日假香港瑰麗酒店舉行的頒獎晚宴上隆重揭曉得獎名單。今年一眾得獎項目正式公佈，表彰在亞洲房地產業界展現卓越成就與創新精神的傑出代表。



這項享有盛譽的獎項吸引了來自世界各地眾多國家的提名，突顯了該行業令人矚目的多元化和持續成長。如此廣泛的提名反映了亞太地區湧現的令人振奮的創新和創造力，也展現了這些計畫日益增強的韌性和全球認可。



由領展資產管理有限公司執行董事兼集團行政總裁王國龍先生擔任評審團主席的19位來自亞太地區的行業領袖組成的評審團，對所有參賽作品進行了細緻的評估，最終評選出獲獎者。



評審團成員包括：





王國龍先生，領展資產管理有限公司執行董事兼集團行政總裁 （香港）（評審團主席） 曾瑞華女士，ESR香港業務管理及投資董事總經理（香港） 鄭秉澤先生，中國崇邦集團首席執行官兼執行董事（中國） 程志強先生，中信資本控股香港高級董事總經理、管理合夥人兼房地產主管 （香港） 蔡宏興先生，市區重建局行政總監（香港） 鄒志強先生，領盛投資管理高級董事總經理（香港） 許德之先生，香港安永會計師事務所高級顧問（香港） Alison COOKE女士，史帶投資顧問（亞洲）有限公司董事總經理 - 房地產（香港） 侯迅女士，冠君產業信託（香港）行政總裁兼執行董事（香港） Alexandre HERIARD-DUBREUIL先生，LCatterton Real Estate Partner合夥人兼首席投資官（香港及倫敦） Nicholas J. LOUP先生，Chelsfield集團副主席兼亞洲區首席執行官（香港） 馬家欣女士，荷蘭滙盈投資亞洲有限公司亞洲區總經理（香港） 吳凱盈女士，華平投資亞洲聯席主管 - 房地產，董事總經理（香港） Claire TANG女士，Rava Partners合夥人（香港） 鄧志豪先生，香港湯森集團合夥人（香港） Shuji TOMIKAWA先生，Mitsui Fudosan Investment Advisors, Inc. （MFIA） 總裁（日本） Josephine YIP女士，La Caisse 亞太區董事總經理 - 房地產（新加坡） 余華軸先生，宏璟資本有限公司 創辦人兼首席投資官（香港） 周靜女士，Nuveen房地產投資管理公司另類投資和戰略交易高級總監（香港）



MIPIM Asia 2025大獎得獎名單如下：



最佳文化、體育及教育項目 （BEST CULTURAL, SPORTS AND EDUCATION PROJECT）



金獎

啟德體育園（香港 - 中國）

發展商： 啟德體育園

建築師： 博普樂思 Populous / 執行建築師：關善明建築師事務所有限公司

其他： 客戶： 文化體育及旅遊局

合約方：啟德體育園有限公司

首席建築師：博普樂思 Populous

承建商：協興建築有限公司

工程師：奧雅納工程顧問公司

執行建築師：關善明建築師事務所有限公司



銀獎

蘇州當代美術館（蘇州 - 中國）

發展商： 蘇州圓融發展集團有限公司

建築師： BIG - Bjarke Ingels Group

其他： 中衡設計集團股份有限公司 （LDI ARCH/SMEP, 幕牆及室內設計）

Front Inc. （幕牆）

上海水石景觀環境設計有限公司

上海瑞逸環境設計有限公司

BIG Landscape （園境）

BIG Engineering （結構）



銅獎

Diriyah Art Futures（利雅得 - 沙特阿拉伯）

發展商： Diriyah Company

建築師： Schiattarella Associati

其他： Saud Consult （施工監管）； Arcadis （生產與物料控制）；



最佳酒店、旅遊和休閒項目 （BEST HOSPITALITY, TOURISM AND LEISURE PROJECT）



金獎

新疆華美勝地伊寧洲際酒店及EVEN Hotel（伊寧 - 中國）

發展商： Huamei Resort of China Green Development Group

建築師： HKS Inc

其他： 室內設計：CCD； 園境師：Coopershill



銀獎

Dusit Thani Bangkok（曼谷 - 泰國）

發展商： Vimarn Suriya Company

建築師： Dragon Company Limited, Architects 49 International, and Office for Metropolitan Architecture （OMA）

其他： 室內設計：André Fu Studio



銅獎

香港尖沙咀金普頓酒店（香港 - 中國）

發展商： 帝國集團控股有限公司

建築師： 巴馬丹拿集團

其他： 室內設計：世紀室內設計、梁志天設計集團 及 VIA Architecture Limited



最佳綜合用途項目 （BEST MIXED-USE PROJECT）

金獎

Geneo（新加坡 - 新加坡）

發展商： CapitaLand Development & CapitaLand Ascendas REIT

建築師： Serie Architects

其他： Multiply Architects （建築設計師）

Surbana Jurong Architects （項目建築師）

Woh Hup Private Limited （總承建商）



銀獎

Nanjing Xuanwu Garden City（南京 - 中國）

發展商： China Merchants

建築師： Woods Bagot

其他： Kingdom Architecture Design （LDI）

MVA （運輸顧問）

Leox Design （燈光照明）

Lab D+H （園境）

FORCITIS （幕牆）, Jin Zhaohui Design （FF&E）

EAD （Signage）



銅獎

武漢阿里中心（武漢 - 中國）

發展商： 阿里巴巴集團

建築師： Benoy

其他： 總規劃 - Benoy



BEST NEW DEVELOPMENT



金獎

香港大學蒲飛路校園（香港 - 中國）

發展商： 香港大學

建築師： WilkinsonEyre & P&T Group（首席顧問）

其他： WSP （結構工程師 / 岩土工程師）

JRP（屋宇裝備工程師）

Beria （工料測量師）

ADI （園境設計師）

LD （城市規劃師）

SYSTRA MVA （交通顧問）

SM&W （資訊科技 / 視聽系統 / 智能建築顧問）

AEC （環境 / 聲學 / BEAM Plus / 健康福祉 / 可持續發顧問）



銀獎

利園八期（香港 - 中國）

發展商： 希慎興業有限公司 及 華懋集團

建築師： 福斯特建築事務所 及 呂元祥建築師事務所

其他： 奧雅納香港有限公司 （土木、結構及岩土工程、環境可持續發展顧問, 視聽系統顧問

劇院規劃、資訊及通訊科技顧問）,

科進顧問（亞洲）有限公司（機電工程師, 消防工程師）

福斯特建築事務所（園境設計師）

奧特地境有限公司（執行園境師）

Inhabit Asia Ltd.（幕牆工程師）

Woods Bagot Asia Ltd. （執行內建築師）

Conran and Partners （HK） Ltd. （室內設計師）

弘達交通顧問有限公司（交通工程師）

Purcell Asia Pacific Ltd. （保育顧問）



銅獎

Union Square（新加坡 - 新加坡）

發展商： City Developments Limited

建築師： Aedas

其他： Mott MacDonald Singapore Pte Ltd （結構與系統工程師）

ThreeSixty Cost Management Pte Ltd （工料測量師）

COEN Design International （Singapore） Pte Ltd （園境顧問）

Studio Lapis （保育顧問）

Lighting Planners Associates Singapore Pte Ltd（燈光設計顧問）

Arup Singapore Pte Ltd （幕牆顧問）

Alpha （Pte.） Ltd. （機電工程師）

WOH Hup （建築商）



BEST NEW MEGA DEVELOPMENT



金獎

BSD City（文登 - 印尼）

發展商： Sinar Mas Land

建築師： Arup – 總規劃

Landscape Architecture & Infrastructure Planning AEDAS - 總規劃及建築

NBBJ - 總規劃及建築

Siura Studio – Landscape Architecture Urban Plus - 園境師

其他： KPF – 總規劃

Gehl – 總規劃

Surbana Jurong – 總規劃

Arkonin – 基建工程

Aramsa Infrayasa – 基建工程

Perentjana Djaja – 排水工程

Systra – 交通及運輸

Wahana Trans Utama – 交通及運輸

INOA – 環境影響評估



銀獎

Taichung D-ONE（台中 - 台灣）

發展商： Di Yi Da International Development Company

建築師： Benoy

其他： Benoy （總規劃師）

Benoy （園境師）

Goettsch Partners （塔式建築師）



銅獎

Pudong New District Meiyuan Community Parcel 2E8-19（上海 - 中國）

發展商： Shanghai Lujiazui Finance Development Co., Ltd.

建築師： Goettsch Partners

其他： Architectural Design & Research Institute of Tongji University Co., Ltd （負責建築師）

SWA Group （園境師）

Thornton Tomasetti （結構工程師）

China Team （機電和管道工程及垂直運輸）

Shanghai Zhulian Construction Engineering Co., Ltd. （幕牆）

LEOX Design Partnership （燈光設計師）

T.K. Chuck Design （室內設計師 - 住宅）

CCD Cheng Chung Design （H.K.） Ltd. （室內設計師 - 住宅、寫字樓、商舖、文化中心）

Ruiqiao Civil Engineering Consultants Co., Ltd. （交通工程師）

Shanghai Ningyu Fire Safety Co., Ltd. （安全）



最佳翻新建築 （BEST REFURBISHED BUILDING）



金獎

秀茂坪商場（香港 - 中國）

發展商： 領展資產管理有限公司

建築師： Cybertecture, Groundwork

其他： 承建商： Pat Davie Ltd.



銀獎

Nikken Building No.1（大阪 - 日本）

發展商： Green Building Ecosystem, LLC

建築師： NIKKEN SEKKEI LTD

其他： Fujiki Komuten Co. Ltd （承建商）

Kinden Corporation （承建商）

SUGA Co. Ltd （承建商）



銅獎

COZI East Bund（上海 - 中國）

發展商： LaSalle Investment Management

其他： Development and Operation Manager: COZI Apartment



最佳住宅項目 （BEST RESIDENTIAL PROJECT）



金獎

Layton at NavaPark by Hongkong Land & Sinar Mas Land JV（BSD市 - 南丹格朗 - 印尼）

發展商： Hongkong Land and Sinar Mas Land （JV）

建築師： P&T Group, Singapore

其他： Interior Design by via Architecture Ltd Hongkong, Lanscape by Siura Studio Singapore



銀獎

The Reef at King's Dock（新加坡 - 新加坡）

發展商： Mapletree and Keppel

建築師： KCAP Architects & Planners and DCA Architects Pte Ltd

其他： Woh Hup （Private） Ltd （總承建商）

Grant Associates Singapore Pte Ltd （園境師）

Alpha Consulting Engineers Pte Ltd （機電工程顧問）

Aurecon Singapore Pte Ltd （結構及土木工程顧問）

Asia Infrastructure Solutions Singapore Pte Ltd （工料測量師）

Meinhardt Façade Technology Pte Ltd （幕牆顧問）

Light Collab LLP （燈光顧問）

Index Design Pte Ltd （室內設計）

DHI Water & Environment Pte Ltd （生物多樣性顧問）

Delta Marine Consultant Singapore Pte Ltd （海洋顧問）

Acacia Design Consultant Pte Ltd （導向及標識顧問）



銅獎

Park Wellstate Nishiazabu（東京 - 日本）

發展商： MITSUI FUDOSAN RESIDENTIAL CO., LTD.

建築師： NIKKEN SEKKEI LTD, OBAYASHI CORPORATION

其他： SWA Group （園境設計師）

Sirius Lighting Office （燈光設計師）

Wellness Development Co. Ltd （Spa 顧問）

KANSEI Design Limited （Multisensory Design 顧問）

Misawa Associates （Tea Pavilion Designer）



最佳零售項目 （BEST RETAIL PROJECT）

金獎



Parade at One Bangkok（曼谷 - 泰國）

發展商： TCC Assets （Thailand） Co., Ltd., Frasers Property Holdings （Thailand） Co., Ltd.

建築師： Lead8

其他： Lead8 （室內設計）

P Landscape Co., Ltd （園境師）

Lighting Planners Associates （LPA） （燈光設計師）



銀獎

JLC（南京 - 中國）

發展商： Hongkong Land

建築師： CAN Design （Retail）

其他： 室內設計：CAN Design Wayfinding and Signage

設計：CAN Design

建築師： P&T （Tower）；

幕牆顧問：RoboticPlus.Tech, Inhabit；

機電和管道顧問：WSP；

結構顧問：SYW；

燈光設計：BPI； FF&E

設計：J&A；

園境設計：Tianhua



銅獎

Central Nakhon Pathom（佛統府 - 泰國）

發展商： Central Pattana Public Company Limited

建築師： stu/D/O architects

其他： PHTAA Living Design （室內設計）

Landscape Textonic （園境）

Vesign （燈光設計師）

Meanmoremind （平面設計師）

MITR Technical Consultant （工程）

SPC technocons.co,ltd （承建商）



最佳城市更新項目 （BEST URBAN REGENERATION PROJECT）



金獎

東岸板道（香港 - 中國）

發展商： 土木工程拓展署

建築師： 梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司

其他： 邁進基建環保工程顧問有限公司



銀獎

Guocoland 18T Citywalk（重慶 - 中國）

發展商： Guocoland China

建築師： 梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司

其他： JTL （園境設計師）

BPI （燈光設計師）

CMCU （LDI）



銅獎

18 CROSS（新加坡 - 新加坡）

發展商： PAG

建築師： Benoy

其他： 客戶: PAG； 執行建築師：DCA Architects； 工程及可持續發展顧問: Cundall； 幕牆顧問：AESG； 成本顧問：JLL；項目管理：Currie & Brown



最佳職場體驗項目（BEST WORKPLACE EXPERIENCE PROJECT）



金獎

Yamato Headquarters Building A, Building B（東京 - 日本）

發展商： NIKKEN SEKKEI LTD & KAJIMA DESIGN

其他： KAJIMA CORPORATION （總承建商）



銀獎

中電新總部（香港 - 中國）

發展商： 中電物業有限公司

建築師： 建築設計師: 建亞設計香港有限公司 / 項目建築師； 呂元祥建築師事務所

其他： 奧雅納工程顧問公司（機電工程顧問 / 結構工程師 / 幕牆顧問 / 可持續性設計顧問 / 交通顧問）

貝鐳華顧問有限公司 （工料測量師）

協興建築有限公司（總承建商）

建亞設計香港有限公司 （室內建築及室內設計（所有公共空間及行政及樓層））

梁黃顧建築師(香港)事務所有限公司 （園境顧問）



銅獎

友邦大廈（香港 - 中國）

發展商： 友邦保險控股有限公司

建築師： Aquitectonica

其他： 凱諦思設計及工程有限公司





