MIPIM Asia 2025 高峰會於香港圓滿閉幕 洞察策略趨勢 表彰傑出房地產成就

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 10 日 - 第 19 屆 MIPIM Asia 高峰會已於 12 月 4 日假香港瑰麗酒店圓滿結束，匯聚逾 20 個國家、超過 400 位高層管理人員及思想領袖。作為區內首屈一指的房地產創新與投資平台，是次高峰會聚焦如何在全球波動中前行，以及數碼轉型、氣候韌性、另類資產與可持續城市增長等關鍵議題。



大會由英國投資事務部部長 Lord Stockwood 以前瞻性主題演講揭開序幕，分享國際策略及英國與亞太區的緊密聯繫。其後多場充滿活力的論壇，深入探討科技在房地產領域的角色、ESG 融入趨勢及新興投資機遇；同時，「投資者論壇」促成主權財富基金及資本持有人就私人債務及生成式人工智能應用等議題進行閉門交流。來自 Diriyah、Paris La Défense、Invest Seoul 以及英國商業及貿易部的高級代表團，進一步促進在資產管理、城市發展、私人股本及顧問等範疇的跨界對話。



本屆高峰會雲集多位頂尖企業高層擔任講者，包括來自 APG Asset Management、ARCH Capital Management、Ares Management、BGO、Blackstone、CK Asset Holdings Limited、Chinney Group、Chongbang Group、CPP Investments、ESR Hong Kong Limited、Fidelity International、Fosun UK、Gaw Capital Partners、H Properties Limited、Hong Kong Monetary Authority、Hongkong Land、KKR Asia Limited、La Caisse、LaSalle Investment Management、Link Asset Management Limited、Liu Chong Hing Investment Limited、Mitsui Fudosan Investment Advisors、Nuveen、Partners Group、QuadReal Property Group、Rava Partners、SC Capital Partners 及 Warburg Pincus 等機構的高層領袖代表。



今年移師香港瑰麗酒店舉行，為高峰會揭開全新篇章，提供高層次交流平台、大膽前衛的城市項目展示、主題式專家論壇（包括備受注目的「與講者共晉午餐」），並營造有利於合作與對話的啟發性環境，以回應亞洲房地產格局正加速演變的需求。



高峰會以 MIPIM Asia 頒獎典禮晚宴作結，隆重揭曉 2025 年度得獎名單，表彰傑出項目及卓越領袖。評審團主席、領展資產管理有限公司執行董事兼集團行政總裁王國龍先生 (George Hongchoy) 的參與，進一步提升晚宴的權威性與影響力。



MIPIM 市場全球主管 Nicolas Boffi 表示：「在本屆 MIPIM Asia 圓滿落幕之際，我們再次見證這個平台凝聚區內最具遠見房地產領袖的力量。於此促成的討論與合作，充分體現我們共同致力為亞太房地產市場打造更具韌性、創新及可持續未來的承諾。我們不僅攜手應對當下挑戰，同時為長遠增長及共融社區奠定堅實基礎。」



是次峰會的圓滿成功，再次印證 MIPIM Asia 2025 高峰會作為推動策略夥伴關係、創新思維及前瞻解決方案，以實現可持續增長的重要平台地位。2026 年度高峰會將在此基礎上延續動能，進一步深化相關主題。下一場 MIPIM 活動將於 2026 年 3 月 9 至 13 日在法國康城舉行，並於 2026 年 10 月 20 至 21 日在沙地阿拉伯 利雅得舉辦。欲了解 MIPIM Asia 2026 高峰會的最新資訊，請瀏覽 mipim-asia.com。





