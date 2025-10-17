「4孩超模辣媽」42歲Miranda Kerr穿搭照太好看！皮外套＋豹紋Dior手袋搶盡鏡頭

「街拍女皇」、四孩超模辣媽 Miranda Kerr 近日再度成為街拍焦點，她以一件俐落皮外套搭配豹紋 Dior 手袋，輕鬆吸引全場目光。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

即使已是四位孩子的母親，Miranda Kerr 的身形依舊維持得相當好，讓人不禁想起當年她身穿 Dior 婚紗，與身價千億的伊凡・史匹格舉行婚禮的幸福畫面。

廣告 廣告

她近期分享的兩套街拍造型，再次完美展現了她的時尚駕馭能力！

第一套造型中，她以 Dior 豹紋 D-joy 手袋為重點，搭配簡約皮外套、直筒牛仔褲與紅色尖頭高跟鞋。豹紋元素為簡約穿搭注入亮點，牛仔褲的休閒感平衡了豹紋的張揚，高跟鞋則提升了整體精緻度，打造出舒適與時尚兼具的日常造型。

第二套造型則展現了她擅長的混搭功力！她以同一款中性的廓形皮衣，搭配紅色印花絲質長裙，腳上穿著白色尖頭高跟鞋。皮衣的硬朗線條與絲裙的柔軟質感形成鮮明對比，營造出既帥氣又優雅的風格，令人印象深刻。

舒淇「背心＋闊褲」穿搭鬆弛感魅力大爆發！超易學卻高級度滿分的配搭，快來收藏變女神

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

UNIQLO放在韓國女團身上會是怎樣？ILLIT擔任「舒芙蕾紗線」針織系列代言人，溫柔鄰家女孩必入手

「New Celine」要把「窄腳褲」回歸？「Celine王子」V與大家捕捉新任創意總監Michael Rider的設計

Loro Piana新手袋被問爆！Needle Bag把休閒風保齡球袋揉成靜奢輪廓