「4孩超模辣媽」42歲Miranda Kerr穿搭照太好看！皮外套＋豹紋Dior手袋搶盡鏡頭
「街拍女皇」、四孩超模辣媽 Miranda Kerr 近日再度成為街拍焦點，她以一件俐落皮外套搭配豹紋 Dior 手袋，輕鬆吸引全場目光。
即使已是四位孩子的母親，Miranda Kerr 的身形依舊維持得相當好，讓人不禁想起當年她身穿 Dior 婚紗，與身價千億的伊凡・史匹格舉行婚禮的幸福畫面。
她近期分享的兩套街拍造型，再次完美展現了她的時尚駕馭能力！
第一套造型中，她以 Dior 豹紋 D-joy 手袋為重點，搭配簡約皮外套、直筒牛仔褲與紅色尖頭高跟鞋。豹紋元素為簡約穿搭注入亮點，牛仔褲的休閒感平衡了豹紋的張揚，高跟鞋則提升了整體精緻度，打造出舒適與時尚兼具的日常造型。
第二套造型則展現了她擅長的混搭功力！她以同一款中性的廓形皮衣，搭配紅色印花絲質長裙，腳上穿著白色尖頭高跟鞋。皮衣的硬朗線條與絲裙的柔軟質感形成鮮明對比，營造出既帥氣又優雅的風格，令人印象深刻。
