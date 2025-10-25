本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」除夕倒數表演及2026年1月1日的「開年Show」，亦公佈七周年粉絲見面會閃避球比賽的分組詳情。
除Mirror外，Makerville旗下組合Error、Collar、P1X3L、5G、Rover等均有成員到場出席記者會，並宣布出席今年12月31日的跨年活動。至於Mirror亦在記者會上宣佈多項活動，當中包括11月3日推出新跳唱團歌、11月6日起開始預訂《Mirror Feel The Passion Concert Tour 2024》藍光光碟、11月20日至22日舉行一連三場Mirror七周年《Game Of Mirror閃避球挑戰賽》、以及11月28日出席韓國大型頒獎典禮《2025 MAMA Awards》。
《Game Of Mirror閃避球挑戰賽》Mirror將分成兩組，由藍組的隊長Lokman及隊員Frankie、Edan、Alton、Stanley及姜濤，迎戰白組的AK、Tiger、Jer、Jeremy、Anson Lo及Ian。
Mirror隊長Lokman直言「都幾長嘅時間無一齊齊人」，加上有其他「家族組合」出席活動，「（fans）塞爆呢個商場都幾震撼」。眾人一同在台上唱任民造星主題曲《前傳》，Lokman指「嗰種熱血、灑熱血、揮汗水嘅感覺，正！」另外，Anson Lo及姜濤分別宣佈演唱會加場及將開第二次個人演唱會，Anson Lo感謝一眾神徒支持，姜濤則指已開始訂定演唱會rundown，有信心「呢個演唱會應該幾好睇」。同樣即將開演唱會的Jer表示已開始閉關準備演唱會。
至於即將成為韓國大型頒獎典禮《2025 MAMA Awards》的表演嘉賓，Lokman指「上到去係相當難得，我哋都一定會全力以赴，有鍛練緊，希望到時有好嘅表現比大家」。Anson Lo就指今次以團體形式出席《MAMA》，「對我哋係好大嘅意義，畀機會show畀大家睇呢七年我哋嘅進步」。姜濤就指「我哋會加油！」
