MIRROR參加港日音樂交流 PUFFY教路維繫默契保持距離

【on.cc東網專訊】《CHILL GENKI音樂祭》昨晚（1日）假西九文化區舉行，共10位香港及日本歌手分成3組Crossover作港日兩地音樂交流。歌手周國賢（Endy）打頭陣出場，唱完兩首歌後，他跟台下觀眾問好：「你好嗎？慎防大家唔知我係邊個，我介紹吓自己，我係周國賢，Endy。」

獨唱完4首歌後，日本男歌手小野正利出場合唱《departure!》，兩人又在台上分享合唱感受，司儀問到最欣賞對方的特點，小野正利表示在後台有欣賞Endy的演出，覺得他唱歌很有感情，聲線非常溫柔，可反映到他同是性格溫柔的好歌手。而Endy就表示和小野正利合唱後，覺得對方相當犀利，因自己唱Rock部分時唱到滿頭大汗，但對方唱高音卻相當輕鬆，所以和小野正利令他感緊張，又表示：「喺在後台時，覺得小野正利好Rock、好有霸氣，但原來佢係好彬彬有禮，好溫柔，一定係好浪漫嘅人。」談到合唱的歌曲為動漫歌曲，帶出不放棄及飛向世界的精神，小野正利就話想希望用明朗聲音發放正能量，Endy就話歌曲有難度 ，所以合唱時有武功高強的人帶住他這位小朋友去冒險的感覺。

到第二組歌手表演，日本女歌手adieu上台，她用廣東話表示：「希望你哋今日玩得開心啲」及「多謝」。單獨唱6首歌後，馮允謙（Jay）出場，和adieu合唱日文歌《旅立ち》。Jay用日文大讚adieu穿上白色背心裙造型可愛，而adieu用日文表示鍾意導演王家衛的電影，所以可來港表演感開心，又愛食香港的蛋撻，之後Jay連唱4首歌，獻唱《報復式浪漫》時，現場大放泡泡 ，相當浪漫，他又說覺得能當歌手是幸福事，可用聲音療愈別人，見觀眾同唱同跳舞時，歌手也受到療愈。

到最後組別演出，男團MIRROR 4位成員，姜濤、Anson Lo(AL)、Edan及Jeremy再以「妹豬組」小組合體登場，炒熱全場氣氛，大批粉絲走到圍觀拍照，4子的表演主題為「同伴之約定」，Jeremy表示：「其實我哋12個定係4個都好，呢個舞台同好多嘅舞台都可以帶埋大家好多唔同嘅回憶，希望今日都可以帶畀大家美好嘅回憶，今晚其實有第二樣嘢，就係我哋啱啱8點有啲嘢出咗嘅。」Edan就問：「我哋新歌叫咩名？」台下鏡粉即答：「《DNA is U》」Edan緊接說：「一試就試到你哋冇專心睇騷啦，明明睇梗騷點會知？」AL代鏡粉答：「心靈相通。」由於12子各自在社交平台出甫宣傳新圑歌，Jeremy再問：「咁你哋又知唔知邊個最遲出po？依家喺網上已瘋狂討論啦，一陣有啲小彩蛋，大家記得……」Edan就截停Jeremy不准「劇透」，Jeremy反駁：「我冇，都冇講幾做嘛。」，Edan再謂未有新歌聽前，先唱舊歌，連唱3首歌曲，而合唱動漫《男兒當入樽》的日文歌《世界が終わるまでは》時，姜濤表現得特別興奮說：「我最期待呢首歌」，期間還大做打籃球動作。

之後到壓軸登場的日本二人女子組合PUFFY，MIRROR和PUFFY首度同場，司儀問到PUFFY對MIRROR的感覺，她們大讚4子非常有型及有禮貌。而Jeremy指PUFFY是大前輩：「今日踩台時見到前輩好有活力，跟住同我哋一齊去玩，以下落嚟一齊表演，覺得係我哋都要學習佢哋嘅活力，對呢行要堅持同埋熱情囉。」司儀又問到組合在維繫默契方面的心得，PUFFY就話彼此間要保持適當距離，但4子卻相反，Edan話：「我哋就另一種，完全唔好有距離，煩到對方頂唔順為止。」Jeremy補充說：「不停侵犯對方嘅領域。」兩隊合唱中日版的《これが私の生きる道》，而PUFFY獻唱時，4子齊打拍子，相當識做。

PUFFY兩位成員大貫亞美及吉村由美穿上黑色有紅唇圖案的連身褲演出，雖然大貫亞美不復當年瘦，但和吉村由美在台上走來走去落力跳唱，勾起歌迷集體回憶，而場內亦有不少觀眾大叫PUFFY，她們又以廣東話說：「大家好，香港GENKI, 大家Enjoy，好開心再嚟到香港。」又指期待今次表演已久，望觀眾玩到最後一刻，大貫亞美看見台下的應援燈牌大讚可愛，有心又有燈，指在日本未見過，想帶燈牌回日本，雖然部分燈牌上並非寫PUFFY，但都呼籲觀眾照舉牌，又用廣東話說：「多多指教。」臨完場時，除adieu外，共9位中、日歌手齊隻大合唱，表演足3小時完場。

