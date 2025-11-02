MIRROR成軍7周年出團歌 Jer向陳展鵬經典致敬

【on.cc東網專訊】男圑MIRROR相隔9個月，於11月3日推出紀念成軍7周年、今年第二首圑歌《DNA is U》，而今次宣傳盡顯圑魂，12子於差不多同一時間內，在各自的社交平台齊上載新歌的單人相，集12子之力下令新歌瞬間於網上洗版，而網民就熱烈品評各成員的造型及甫士，當中最意想不到是「下弦」Tiger及Jer成最搶Fo的兩位。

12子的圑歌造型中，姜濤、Anson Kong、Jer、Jeremy就不約而同做出瞇眼甫士，不過姜濤表情，顯露出悠然自得的享受樣，相當靚仔；而Anson Kong雙手握拳狀甚興奮；Jeremy的單手舉V字手勢，則是其慣常動作；至於Jer的雙手擺後腦，被網民指向亞視年代的陳展鵬致敬，皆因陳展鵬亦曾擺過類似的經典甫士，更有網民改圖將Jer的頭key落陳展鵬的舊照片上；甫士「如有雷同，實屬巧合」的還有Tiger，手掂頭上棒球帽的他，被指似足日本肝油丸的宣傳照，同樣相當「卡娃伊」。

提及lan、Alton及Edan就被網友列為「病痛組」，lan的依牙鬆鋼按頸甫就似「瞓厲頸」；Alton皺眉就如頭痛；至於Edan雙手扯耳，由於坊間有指拉耳朵或可刺激耳穴功能，功效為可促進血液循環、紓緩壓力及改善聽覺，不過以上3位的舉動，相信只為chok而非跟身體不適有關。

餘下的Anson Lo的派心甫、Frankie似影證件相、Lokman的摸頭殺及Stanley的招積甫，雖然創意較普通，但勝在表達到其真我個性。另外，網民人肉搜尋12子最遲出Po的成員，結果竟然是Stanley為「最遲交功課」的一位。

