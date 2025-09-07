MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。

MO父表示，阿MO三年前出事後，兩位醫生給出截然不同的判斷，一位說：「阿MO這一生恐怕只能在床上度渡過」；另一位卻說：「未來兩三年，脊柱創傷的醫療技術一定會有重大突破，阿MO將有機會受惠於這些進展，甚至重新站起來」。正是這句「有機會重新站起來」，為阿MO和我們帶來了希望與動力，而不是絕望的宣判，他們亦積極尋找每一絲可能的出路。

不過，醫療上的希望是需要龐大的資本去尋求，MO父指出，雖然現已找到前沿治療的途徑和聯繫，卻仍需要足夠的資源支持，才能真正走下去。若兩者皆失，他們是否只能無奈接受現實 ？MO父指過去三年多以來，他們之所以能安心尋求最先進的脊柱創傷治療方案，「全因當初一位相關人士的口頭表達」。而他每當回想起這震撼全港乃至全球的事件——正因為如此規模，史無前例的舞台事故，心底仍不禁湧起一陣悲鳴。

MIRROR演唱會│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續

MO父又透露兒子在治療過程的安排中多次受挫，就算以為一切已經準備妥當，但最終仍不得不耗費大量心力、時間，甚至金錢，重新調整行程，再度等待出發的時機。他稱儘管一切或許可以重頭開始，「但那種失落與無奈，那種原本期待能夠更進一步的康復願景，彷彿在瞬間失去了方向，令人倍感徬徨無措」。

阿MO受傷以來，MO父一直貼身照顧，他在信中透露，前日凌晨2時許便再度經歷了令人緊張又無奈的時刻。當時原本的護理人員仍在，但外聘的護理卻突然失聯。當刻阿MO正需要人手照顧，而身為父母，他們雖從未嘗試過協助處理「放大便」事宜，但也只能親自動手。在阿MO的指引下最終順利完成，「那時已是凌晨三時多了」。