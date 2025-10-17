MIRROR演唱會｜阿Mo李啟言向僱主索償案 賠償金額待評估 李申請視像作供

男團 MIRROR 2022 年紅館演唱會事故，大型屏幕墮下令舞蹈員受傷，其中一位舞蹈員李啟言（阿 Mo）入稟向僱主「舞館」索償。法官早前在僱主多次缺席聆訊下，直接判李勝訴，賠償金額待定。案件周五（17 日）在區域法院處理，「舞館」仍沒派代表應訊。



申請方指，會申請李啟言透過視像作供，李父亦會出庭作供，正申請法援，並需時處理文件，申請押後案件。法官關注，條例原意是確保傷者盡快獲合理賠償，希望盡快排期審訊，將案件押後至 12 月 19 日，屆時將安排審期。

申請人為李啟言，答辯方為「舞館有限公司」。入稟狀指，李於 2022 年 7 月 28 日受僱於「舞館」，任職舞蹈員，當時 27 歲，月入 $73,720。法官於今年 7 月在僱主多次缺席下，頒下「非正審判決」，直接判李啟言勝訴，答辯方須對他負上法律責任，補償金額有待評估。

官：傷者應盡快獲合理賠償

甫開庭，申請方要求押後案件，指早前收到僱員補償援助基金管理局的查詢，問本案是否牽涉總承判商。惟法官羅麗萍指，勞工處今年 8 月已回覆指，本案與總承判商無關，舞館是事主唯一僱主，認為毋須為此問題再申請押後，並反問申請方，「對你當事人有咩好處？」

官續指，意外已發生 3 年，《僱員補償條例》的立法原意，是確保傷者盡快獲合理賠償。

官關注申請法援進展

另外，官關注申請方申請法援的進度。申請方回應指，於一、兩個月前申請，遭官追問「點解進展咁耐先申請？」官又指，申請方仍未遞交審訊時所需的證人陳述書，會影響法庭評估補償金額。官補充指，屆時法庭主要評估申請人案發時收入及其受傷後的照顧費用，其他可按《僱員補償條例》處理。

申請方則透露，李啟言及其父親均會作供，正申請李啟言透過視像方式應訊，會盡快確認所需文件。法官要求雙方在 11 月 14 日前，向法庭存檔及向對方送達文件，並指會行使酌情權確定申請方已送達文件。

另外，官指申請方只需提交主診醫生的撮要，毋須披露申請人所有醫療紀錄。審訊將以英語進行，兩位證人則以中文作供。官將案件押後至 12 月 19 日再訊，屆時將安排審期。

DCEC338/2024