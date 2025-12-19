MIRROR演唱會｜阿Mo李啟言向舞館索償 明年5月評賠償額 李將視像作供

男團 MIRROR 紅館演唱會墮屏事故，嚴重受傷舞蹈員李啟言（阿 Mo）入稟向僱主「舞館」索償。僱主多次缺席聆訊，區院法官羅麗萍直接判李勝訴，周五（19 日）並排期明年 5 月審訊，准李以視像作供，處理賠償金額評估。



被控的「舞館」一方仍然沒代表應訊。官透露李一方寄出的掛號信「被打回頭」，認為被告方有意逃避責任，又下令李一方再寄出掛號信，將審訊文件送到被告的辦公室。

官指舞館方明顯已收信

有意逃避責任

周五甫開庭，法官羅麗萍指已閱覽申請人呈交的文件，留意到申請方已向「舞館」一方寄掛號信，到其辦公室註冊地址，但信件「被打回頭」。而該地址仍屬註冊地址。官認為「舞館」 一方明顯已收到信件，並有意逃避責任。

官指， 案件已歷時 3 年「拖得太耐」，她會先排期到 2026 年 5 月 4 日審訊，料需時一日，會以英文進行，並批准李啟言以視像作供，屆時法庭會評估賠償金額。

官要求申請方在證人陳述書加入李啟言的治療費用，以待評估「舞館」需賠償金額。官另要求，申請方再向「舞館」一方寄出掛號信，將審訊文件送到其辦公室。

舞館方屢缺席 官判李勝訴

申請人為李啟言，答辯方為「舞館有限公司」。入稟狀指，李於 2022 年 7 月 28 日受僱於「舞館」，任職舞蹈員，當時 27 歲，月入 $73,720。

法官於 2025 年 7 月在僱主多次缺席下，頒下「非正審判決」，直接判李啟言勝訴，答辯方須對他負上法律責任，補償金額有待評估。

DCEC338/2024

