叱咤樂壇流行榜頒獎典禮是每年樂壇盛事，而男團MIRROR由出道起都有參與，更年年橫掃各大獎項。然而早前有傳MIRROR今屆將不會參加叱咤，成為熱話。到今日MIRROR出席活動，終於親證不會參與！

MIRROR親證將不參與叱咤頒獎禮：有工作安排

活動上姜濤、Anson Lo、Edan與Jeremy一同受訪，Jeremy就代答：「收到最新嘅安排就係，1月1號有工作安排喇，所以今年嘅叱吒就唔會出席，但我哋每年都好開心可以參加呢個盛事。」談到感受方面，他繼指：「 當然會有啲可惜啦，但係今次參加唔到，可能下次都可以參加㗎嘛！日子仲有好長嘅，仲有好多機會嘅。」每年MIRROR粉絲都會熱烈撲飛，成就叱咤會場上的燈牌海，但今屆大有機會不再復見。