MIRROR第一準人夫！Stanley邱士縉宣布訂婚，九年長跑的理解：愛情永遠沒有一凹一凸

MIRROR終於有第一位準人夫出爐，並不意外，是「大表哥」Stanley邱士縉。Stanley和女友Alina李炘頤交往九年，走過二人分別參加《造星》的時期，也走過家人的離合，終於宣布準備成為餘生繼續同行的伴侶。過往Stanley也不時分享自己對感情的看法，來重溫一下這位「深情擔當」的戀愛觀。

Stanley和Alina交往九年，一直都有傳好事近。直至2024年，MIRROR接受CNN訪問時，被主持人問及有哪些成員有交往對象，Ian就爆料：「我們其中一個快要結婚了！」然後大家的目光都落在Stanley身上。如果近日分享婚照的話，也許2024年就已經求婚成功？

「能讓另一半開心的基本事情，那就要做。」

Stanley和Alina同樣是跳舞之人，二人認識的契機，早於大學時期。二人一同在主題公園工作時認識，認識了十多年，有次在拍攝廣告時重遇，一年後才正式交往。二人未有因為是幕前人士而隱瞞戀情，數年前Stanley也不時出現在Alina的YouTube頻道。二人常一起拍攝「IG愛情信箱」短片，在解答觀眾留言外，也分享二人的愛情觀。

當中曾有觀眾分享，曾經在看前度電話時發現對方出軌，導致現任用電話的畫面為她帶來陰影，Stanley的理性回覆也充滿智慧：「他們是不同人，不應該用看著前度的心態來看待現任。但男生也要給予安全感，隨便把電話給另一半，這是我覺得沒所謂的，我認為這就是某種程度的信任感。」

「一段關係，很多時候要互相嘗試理解和遷就。」

無論是在YouTube頻道，還是出席活動，Stanley不時都會被問及愛情觀。他認為維繫一段關係，重要是讓另一半有信心，同時要長期地細心經營。和Alina的愛情長跑長達九年，Stanley對維繫感情也不是一味的說正面的事：「我明白在關係裡，如果無法遷就和無法理解是和性格有關，但到關鍵時刻，不過是視乎你有多想遷就。」如果是重要、重視的人，想必會想大事化小，好好解決吧。

「愛情永遠都不會有一凹一凸。」

很多人說，如果伴侶一凹一凸，能夠做到互補，該是天作之合！Stanley卻相信，愛情從來沒有一凹一凸這回事：「兩個人在一起，如果不停把對方的缺點放大是沒意思，也不會開心。重要的是，對方是否願意溝通，那很多事情都可以解決。」Alina形容，兩個都是「凸」的人，不屬於一凹一凸的類型，但只要好好磨合即可。祝福這個「凸系愛情」能好好走下去，一直幸福！

兩性關係：

