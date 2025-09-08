三號強風信號日間大部份時間維持
MIRROR李駿傑Jeremy迎來30歲生日，由「隱形人」走上大勢男團、單飛追夢之路：只要肯努力堅持，必會得到回報
MIRROR 成員李駿傑 Jeremy 將於 9 月 8 日踏入 30 歲大關，大家見證著他由《全民造星》踏上 MIRROR 男團之路，再 Solo 單飛再奪得叱吒男新人金獎，追夢之路難關重重。曾走訪韓國 SM 參加試鏡的他，18 歲已被嫌「老」，一直努力不懈之下，現今男團與個人事業雙雙起飛，一起來看看他的造星旅程吧～
專注做好自己 必定有人看見
「如果 25 歲依然沒有出道，我就會放棄，接受現實。」 －Jeremy
Jeremy 於《全民造星》時，外表、歌藝等沒有特別亮眼，韓系風格亦未有吸引眼球，因此被封為「隱形人」。《全民造星》最後十強時，Jeremy更爆喊指「自己唱歌跳舞也不差，為何要被當成隱形人」，更直言「25歲依然失敗就會放棄」。
出道後亦經歷單飛機會受阻，曾非常灰心又迷失的他，慢慢努力重拾自己的步伐，更成功奪得叱吒男新人金獎。
「現在自己有好的心態，遇到壞事無法改變就接受。我會相信自己做得好，一定有人看見，慢慢做，無論要花多少時間。」 －Jeremy
「不是看到希望才堅持，而且堅持才會有希望。」 －Jeremy
Jeremy 初出道時聲音比較薄弱，花姐亦曾評指「太高音、太尖，讓人聽得不舒服」。Jeremy 曾不斷參加歌唱課程，但回應評論還是「十分難聽」，他不斷屢敗屢試，改善自己的歌唱技巧，現時已成為了「穩定大師」，更曾被張繼聰點名讚唱得好。Jeremy 曾言觀眾不需要知道你有多努力，只在乎舞台上的五分鐘表演，因而為求站上夢想舞台，必須非常努力，每個機會、一秒也不能浪費。
「我曾在不同舞台屢試屢敗，屢敗屢試。終於到 25 歲，與 MIRROR 一班兄弟持到屬於自己的舞台。」 －Jeremy
「空有夢想沒有用的，要付出行動才實際。」 －Jeremy，本地媒體《電笠》訪問
圓夢到訪 SM 總部 只要肯努力就會發光
Jeremy 一向是「女團專家」，尤其喜愛少女時代的泰研，他在團綜《呂濤米Lo Seoul》中到訪 SM 首爾總部，更能與 Super Junior 崔始源近距離接觸。拍攝完畢後，Jeremy 指曾到訪 SM 試鏡，但當時 18 歲在韓國已「太老了」，因此並沒有中選。現在以香港男團成員身份再訪 SM ，認為只要不放棄，定必會有著豐厚的回報。
「現在可以用男團成員身份去 SM 令我很感動。我參加過很多試鏡，經常第一輪就被淘汰，我最後一個試鏡是去 SM。他問我今年幾歲，我記得我當時是 18 歲，我覺得自己玩完了，這個夢要結束了。世事沒有絕對，只要你努力、肯堅持，就會有其他方式回報你。」 －Jeremy
Jeremy 訪問中指出希望衝出香港，放眼海外走得更遠。讓我們繼續期待 Jeremy 30 歲後更成熟而具個性的舞台表演，是金子定必會發光！
