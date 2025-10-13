MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」

音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲，故此MIRROR全團大部份成員都有去飲，除咗Lokman（楊樂文）、姜濤及Stanley（邱士縉）外，其餘9子齊人到場。由於今年MIRROR已經確定唔會出席元旦舉行嘅商台叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，Yahoo 現身曾樂彤徐浩婚宴，「仲齊人過去叱咤」。

MIRROR 9子現身徐浩同曾樂彤嘅婚宴

另外根據現場片段，MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）同Tiger（邱傲然）所坐嘅酒席，同前Makerville上司、現為華納音樂亞太區總裁嘅魯庭暉隔一張枱，而魯生就同現時華納旗下歌手陳蕾一齊坐。呢張相嘅畫面就好似歌詞所講嘅「位置變了各有隊友」，而陳蕾喺華納嘅地位都可見一斑。

MIRROR成員同前老細魯庭暉隔開一張枱坐

