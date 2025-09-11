MIRROR FING小組演唱會2025丨Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman回歸舞台 即睇搶飛攻略、票價、座位表

MIRROR FING小組 演唱會2025丨Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman回歸舞台 即睇搶飛攻略、票價、座位表

MIRROR「FING小組」Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman繼今年6月Show後，今年11月再踏舞台舉行《Manifest | W.T.F.2 Live 2025》，實現「WE TOGETHER FOREVER」之約！PayKool信用卡持有人可於9月12日起優先購票，演唱會門票將於9月15日起公開發售。

Mirror FING小組Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman演唱會2025詳情

日期: 2025年11月5日

時間: 8:15pm

地點: 亞洲國際博覽館10號展館

Mirror FING小組Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman演唱會2025票價

$1,180 / $980 / $680

Mirror FING小組Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman演唱會2025優先購票詳情

PayKool信用卡持有人可於9月12日中午12時起於KLOOK網站/應用程式優先訂購 W.T.F.2 Live 2025演唱會$1,180門票，或連同$1,180門票一併購買《Manifest︱ W.T.F.2 Live 2025 》演唱會小卡套裝（內附小卡共12張））

廣告 廣告

▶︎▶︎▶︎按此直接進入PayKool信用卡優先購票連結

MIRO可於9月11日下午3時起於Klook優先購票。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入MIRO優先購票連結

Mirror FING小組Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman演唱會2025公開售票詳情

MIRROR四子Alton、Anson Kong、Frankie及Lokman《 Manifest | W.T.F.2 Live 2025》門票將於9月15日中午12時在Klook公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Klook購票連結

Mirror FING小組Alton x Anson Kong x Frankie x Lokman演唱會2025座位表

有待公布。

「FING小組」今年6月的首場演出以街舞文化為核心，全晚跳唱，演繹《FING!》及《DUM!》等小組作品，並重新詮釋《男子組》、《昨遲人》、《取消資格》等多首樂壇經典。

更多資訊：