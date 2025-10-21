不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
【Mister Donut】全新限定焙茶系列產品登場 買10件裝冬甩送限定徽章/刺繡吊飾（即日起至16/11）
Mister Donut即將在香港進駐一年！為慶祝在香港一週年，即日起至11月16日，推出全新焙茶系列產品，嚴選日本焙茶粉製作，3款全新焙茶系列甜品包括有濃郁茶香的焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。
同時，還有香港獨家限定一週年紀念品，由10月24日至30日，凡購買10件裝冬甩一盒，即可獲贈一週年限定徽章，限定徽章有士多啤梨波堤及朱古力鬆脆冬甩生日造型；由10月31日至11月6日，凡購買10件裝冬甩一盒，即可獲贈一週年限定法式粉紅吉士扭紋或朱古力ChuChu（Churros） 造型刺繡吊飾。每間分店每日限量100個，款式隨機，先到先得，送完即止，每人每單交易最多可獲贈徽章/刺繡吊飾一個。
日期：即日起至2025/11/16
地點：Mister Donut分店
詳情：請按此
奶黃包食譜
平時去酒樓飲茶都好鍾意食奶黃包！今次決定自己整? 更多食譜分享: My Instagram:??? https://www.instagram.com/cookandbakelady My Facebook: https://www.facebook.com/cookandbakeladyy 喜歡請比Like及Follow我IG&FB? 咁就可第一時間睇到最新既食譜！Cook1Cook煮一煮 ・ 55 分鐘前
炒飯食譜｜鳳梨蝦仁炒飯
Youtube影片教學：https://youtu.be/tvTteyYPg08 鳳梨蝦仁炒飯也不是新的食譜了 不過家裡平常也不太會把水果入菜 所以長這麼大也沒吃過幾次 這次就自己來做看看吧~~ R-LinCook1Cook煮一煮 ・ 55 分鐘前
【惠康】至筍美食優惠 紐西蘭星光蘋果$20/3個（即日起至23/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有紐西蘭星光蘋果、香印青提、秘魯藍桑子、澳洲珍寶臍橙、澳洲和牛漢堡/ 和牛芝士漢堡、芝士/ 原味煙燻雞肉香腸/辣燻雞肉香腸辣味、美國急凍螺頭、灣仔碼頭煎餃、雀巢牛奶公司高鈣/脫脂牛奶飲品同埋三得利無糖茶枝裝飲品，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
海都酒家結業｜「名人飯堂」金鐘海都酒家結業 開業38年光榮結業
結業潮不斷，本港很多中式酒樓都相繼結業，位於金鐘，被稱為「名人飯堂」的海都酒家亦宣布結業。這間開業38年的酒樓因租約期滿，於11月1日光榮結業。Yahoo Food ・ 14 小時前
【7-11】買7-SELECT熱捲餅/熱狗 加$2配維他氣泡茶（即日起至24/10）
今個星期到7-eleven買7-SELECT 熱捲餅／熱狗，加$2即可加配維他氣泡茶飲品（310毫升），作為Tea Set份量啱啱好！YAHOO著數 ・ 18 小時前
DJI優惠｜DJI 秋季黃金周勁減，近 8 折搶新款 Osmo Action 5 Pro，旅行拍攝必備！
秋意漸濃，正是旅遊的最佳時節，與其羨慕他人的旅途紀錄，不如親自把握每個動人瞬間。DJI 秋季黃金周正式開跑，最新款 Osmo Action 5 Pro 以 近 8 折驚喜價強勢來襲，只需 HK$2,369 就能把它帶回家！Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
【759阿信屋】今期熱選（21/10-25/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Sing Song韓國麵豉醬 $28.9/2件、金必氏動物餅-甘王栃乙女草莓味/濃厚北海道牛奶味 $23.9/2件、Sing Song韓國辣椒醬/包飯醬 $32.9/2件、759阿信屋即溶咖啡 $53.9/2件、台酒TTL花雕雞麵 $33.9/2件！YAHOO著數 ・ 18 小時前
台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史
台灣史上最重量級的古埃及文物展即將登場！位於台南的奇美博物館，宣佈將在2026年1月29日至2027年1月10日期間，與全球頂級的大英博物館（The British Museum）聯手，推出《埃及之王：法老》大型展覽。這次合作份量十足，說皫是歷年來台灣最大規模的古埃及文物集結毫不為過，將近300件的稀有藏品將會跨海登台。包括巨型石像、黃金珠寶及神廟建築構件等，帶大家穿越時空，一窺古埃及帝王的皇朝日常。Yahoo 旅遊 ・ 16 小時前
良十四世即位後首次會見關注教會性侵受害者組織
【Now新聞台】教宗良十四世與關注教會性侵受害者的組織見面，是他即位以來第一次。 跟良十四世見面的，除了組織負責人，還有性侵受害者，歷時約一小時。有受害者稱良十四世用心聆聽他們的遭遇，令他們感到有希望，形容今次對話是向前邁進了重大一步。天主教會多年來都受到神職人員的性醜聞困擾，良十四世今年六月就強調要在教會內灌輸預防文化，不會容忍所有形式的侵犯。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
一架貨機在香港機場降落時與地勤車相撞 部分機體落水；事故致2人死亡
【彭博】— 一架為阿聯酋航空運營的貨機周一凌晨在香港國際機場降落時撞上一輛地勤車輛後滑入海中，事故已造成兩人死亡。Bloomberg ・ 1 天前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
機場貨機墮海｜搶飛機租賃樞紐 「濕租」可減稅 港府倡出租 C919 予外國公司
機場貨機墮海釀兩死，事件突顯航空租賃監管與跨國責任問題，港府推稅務優惠冀打造區域租賃樞紐。Yahoo財經 ・ 21 小時前
Apple 在內地遭遇反壟斷訴訟，矛頭指向 App Store 抽成
據路透社報導，55 名 iPhone 和 iPad 使用者日前向中國市場監管總局提起訴訟，指控 Apple 濫用市場主導地位，透過 App Store 限制 app 發佈與支付方式，並收取高額抽成費用。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
雙11優惠2025｜Polo Ralph Lauren官網低至3折！「人間Polo」宋仲基、Krystal必備恤衫／冷背心，過500款減價產品
11月都未到，不少品牌陸續搶閘推出雙11優惠2025！今年Yahoo購物專員會繼續為大家搜羅最新及至抵買的名牌手袋、服飾及波鞋產品。而來自美國的人氣品牌Polo Ralph Lauren官網已經率先推出雙11優惠限時低至3折，當中有數百款男女裝服飾有平，包括皇牌冷衫、恤衫、Polo衫、Hoodie等，不少款式折後比正價足足平近幾百元，平時嫌貴一直忍手的話，現在特價絕對是大手入貨的好機會！Polo Ralph Lauren官網買滿$1,000即有免運費送貨，一、兩件產品都可以輕鬆達標。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
Lululemon官網減價區51折起！過百款特價產品 黑色皇牌Leggings低至$450／Sport Bras $340即入手
加拿大人氣品牌Lululemon被喻為是瑜珈界的「CHANEL」，其服飾出名舒適及透氣度好，閒閒地過千元一條的Leggings都有不少忠實擁躉！而最近Yahoo購物專員發現Lululemon官網的「We Made Too Much」專區發現過百款運動服飾低至51折優惠，當中皇牌Leggings、Sport Bras、運動褲、背心、外套等都有平，不少折後幾百元就買到，非常划算！無論買幾錢Lululemon官網都有免運費送貨，一於趁特價入手幾套舒適又耐穿的運動服飾喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
雙11優惠2025丨百佳推雙11優惠 $11/$111/賞$110優惠券/92折/網購優惠
百佳超級市場推出雙11限定優惠！每年雙11，各大超市都紛紛帶來吸引折扣，百佳也緊貼潮流。今年由11月8日至11月14日，百佳每日都會有專屬優惠，包括11月8日當天購買任何產品即可獲得$100優惠券，或消費滿$800可享92折等。雖然距離雙11還有幾星期，但百佳的搶先優惠已經開跑，大家切勿錯過本週開始的精彩折扣！Yahoo Food ・ 1 天前
澳門有賭場出現「莊閒黨」 司警拘捕三名涉案內地男女騙徒
據《澳門日報》報道，近日澳門有賭場出現「莊閒黨」騙徒，犯案手法以假扮協助賭客投注百家樂，伺機「交叉手」詐騙賭客籌碼。澳門司警針對上述犯罪立即展開調查，於本月16日下午，在一家賭場拘捕三名涉案內地男女「莊閒黨」騙徒，檢獲三部手機及7.7萬港元籌碼懷疑騙款及證物。司警跟進調查。 被捕三人包括2女1男，司警落案控以詐騙罪。案件上周五(10月17日)下午移送檢察院偵辦。 澳門賭場近日發生涉及「交叉手」的詐騙案，騙徒以團伙式犯案，首先在賭場尋找目標賭客博取信任，再伺機向賭客指可協助投注百家樂，當收取賭客的籌碼後假裝投注，同一時間同伙會以身體遮擋賭客視線，讓假裝協助投注的同伙將賭客的籌碼據為己有。司警針對上述罪案到一賭場調查時，發現可疑舉動，從旁監視後截查四人。(wl/u) ~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
最後一天優惠合集！MOVENPICK雪糕/雪葩$110/5杯、屈臣氏網店送迷你USB無線吸塵器（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 1 天前
元朗貨倉清拆夷為平地 十多隻社區貓急需救援
【動物專訊】清拆重建除了影響居民外，一班社區動物亦會受影響而需要有人伸出援手。元朗一個貨倉上星期開始圍封清拆，但該處居住了10多隻社區貓貓，餵貓義工Coco等人連日內已經不斷救援，暫時已救起了２隻貓B，但有很多隻貓貓仍未救出，情況十分緊急。Coco坦言會盡力營救，但貓舍空間已近飽和，因此急徵暫托家庭，幫助這些失去家園的社區貓貓度過難關。 Coco表示，該貨倉很多地方已被夷平，而且又近馬路邊，情況十分危險，她見到有隻貓媽媽帶著3隻貓BB找地方躲避清拆工程，現在貓貓一家都不知所蹤，希望能夠救到他們。 她形容，該工程進度十分迅速，義工們已經趕緊展開救援行動，但暫時只成功救起兩隻貓B，另有很多貓在生死存亡之中，「他們失去了原有的棲息地，生命安全受到極大威脅。我們希望能在清拆完成前，能救的盡救。」 她指現時該工程位置最急切有約10多隻貓需要救援，另附近有20隻貓貓左右在工程範圍外，那些貓貓所處位置暫時安全。 由於貓舍已經爆滿，義工現急徵暫托或領養家庭，讓貓貓們都能夠順利獲救。如有意幫助這些可憐貓貓，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與義工Coco聯絡。 The post 元朗貨倉清香港動物報 ・ 15 小時前
24S香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月限時優惠低至3折 Loewe手袋半價/免費退貨/香港運費攻略
LVMH集團旗下的法國精品名牌店24 Sèvres（24S），這網站以巴黎人愛逛的名牌百貨Le Bon Marché來命名，裡面當然是名牌雲集，24S更獨家發售LVMH旗下的Louis Vuitton、Dior、Celine和Moynat產品，如果首次在24S購物，可享9折優惠！最近24S減價區低至3折，值得入手LOEWE手袋低至半價、AMI PARIS恤衫、長褲3折起！這裡教你24S網購教學，兼為你整合血拼清單，快入去望望有沒有心水款式。Yahoo Style HK ・ 20 小時前