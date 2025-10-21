【 Mister Donut 】全新限定焙茶系列產品登場 買10件裝冬甩送限定徽章/刺繡吊飾（即日起至16/11）

Mister Donut即將在香港進駐一年！為慶祝在香港一週年，即日起至11月16日，推出全新焙茶系列產品，嚴選日本焙茶粉製作，3款全新焙茶系列甜品包括有濃郁茶香的焙茶脆米波堤、焙茶鬆脆冬甩和法式焙茶忌廉扭紋。

同時，還有香港獨家限定一週年紀念品，由10月24日至30日，凡購買10件裝冬甩一盒，即可獲贈一週年限定徽章，限定徽章有士多啤梨波堤及朱古力鬆脆冬甩生日造型；由10月31日至11月6日，凡購買10件裝冬甩一盒，即可獲贈一週年限定法式粉紅吉士扭紋或朱古力ChuChu（Churros） 造型刺繡吊飾。每間分店每日限量100個，款式隨機，先到先得，送完即止，每人每單交易最多可獲贈徽章/刺繡吊飾一個。

日期：即日起至2025/11/16

地點：Mister Donut分店

詳情：請按此

