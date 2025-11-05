焦點

MIT 研究人員開發 AI 系統 讓機器人快速生成 3D 地圖

麻省理工學院的研究人員最近開發出一種新的人工智能系統，該系統能夠讓機器人創建詳細的三維模型。這項技術的突破在於其能夠利用深度學習和計算機視覺技術，從周圍環境中收集數據，並以此生成逼真的三維圖像。這一過程不僅提升了機器人的自主性，還有助於在各種應用中實現更高的精確度，從而使其能夠在複雜的環境中進行工作。研究團隊的目標是將這一技術應用於多種行業，包括製造業、醫療和建築等，從而推動機器人技術的進步。

該系統的核心是利用先進的深度學習算法，這些算法能夠處理和分析來自攝像頭和傳感器的數據。透過這些數據，機器人可以識別不同的物體、表面和空間結構，然後將其轉換為三維模型。此外，該系統能夠實時更新和調整模型，這使得機器人在動態環境中也能保持高效的工作能力。這種技術的發展不僅代表著機器人自主感知能力的提升，也為未來的智能自動化提供了新的可能性。

這項研究的啟示在於，機器人能夠在不斷變化的環境中適應，並進行自主學習。這一特性使得它們在執行任務時，能夠更靈活地應對各種挑戰，例如在急救、建築檢查或工廠自動化等場景中發揮作用。研究團隊表示，未來希望能進一步完善這一系統，使其具備更高的智能化水平，並能夠在更加複雜的環境中運作。這項技術的發展，不僅僅是對現有機器人技術的一次升級，更是對未來人工智能應用的一次重要探索。隨著這項技術的進步，未來的機器人有望在更多領域中發揮關鍵作用，從而改變人們的生活和工作方式。

Apple Intelligence 正式支援繁體中文！ iOS 26.1 十大 AI 功能懶人包

Apple 終於為香港用戶帶來期待已久的好消息！ 隨著 iOS 26.1、iPadOS 26.1 的最新更新，Apple Intelligence 正式擴展支援繁體中文。這套深度整合的 Apple Intelligence 功能，強調以裝置上 (on-device) 運算為基礎，並結合 「私密雲端計算」 (Private Cloud Compute) 技術，旨在提供強大智能的同時，極致保障用戶私隱。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan

來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
蘋果據報擬明年推出平價Macbook 售價低於1,000美元

《彭博社》報道，蘋果公司(AAPL.US)正籌備進軍低價手提電腦市場，首次開發平價版Macbook手提電腦，以吸引現時使用Chromebook及入門級Windows電腦的用戶。

AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon優惠｜M4 MacBook Air 歷史低價，HK$6,200 平過香港近 2 千蚊入手最適合大眾 Apple 筆電

對大多數人來說，MacBook Air 可以算是最符合日常需求的 Apple 筆電。現在其 M4 型號又回歸到了歷史低價促銷。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
雙11優惠｜快閃 MSI 電競 RTX 4050 電腦減 $1,188 錯過了？去 Amazon 更高規、賣更平

雙十一優惠以電器折扣最為吸引，豐澤推出每日限量快閃產品，低至 HK$11 起，如果能搶到僅售 HK$1,411 的 PlayStation Portal 是真的非常吸引！另外只有 5 件的 MSI Thin 15 B13VE RTX4050 電競筆電在優惠碼後就可以直減 HK$1,188，也是很不錯的。不幸錯過了限時限量優惠？Yahoo Tech 在 Amazon 上找到更高規，而且賣更便宜同款機型喔！

Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
平價 MacBook 定檔 2026 上半年？強過 M1 的 iPhone 晶片搭配比 Air 小的「低階 LCD 螢幕」

搭載 iPhone 晶片的 MacBook 平價新筆電又有更多細節被爆出，彭博社聲稱這款產品將於 2026 上半年登場，目前它已進入海外供應鏈初期生產和 Apple 內部測試階段。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
WhatsApp推出Apple Watch應用程式

Meta Platforms(META)周二推出了獨立Apple Watch應用程式，適用於其熱門即時通訊服務WhatsApp，用戶能夠在蘋果(AAPL)可穿戴設備上使用WhatsApp聊天，而無需iPhone。

AASTOCKS ・ 1 天前

HKCERT：新變種電騙借AI升級 籲市民提高警覺

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近期，電子詐騙手法持續升級，從傳統的視覺混淆陷阱到針對AI技術的新型釣魚攻擊，市民面臨的網絡安全威脅日益增大。 中心提醒，當前黑客不但利用肉眼難察的細微視覺差異進行「以假亂真」的詐騙，更會進一步針對人工智能(AI)工具展開隱蔽性的釣魚攻擊。面對這些類型的新型態詐騙，市民務必提高警覺，落實最佳保安實踐，以保障個人資料與財產安全。 [視覺陷阱：用「rn」冒充「m」的釣魚手法] 最近出現一起典型的電郵釣魚攻擊事件，該郵件聲稱來自科技公司Microsoft，但實際上其電郵地址中的「microsoft」字樣存在細微的視覺陷阱。黑客將字母「m」替換為由「r」和「n」組成的「rn」，形成「rnicrosoft」，令用戶在匆忙查看郵件時難以察覺異常。 這種極度細微的視覺混淆手段正在變得越來越普遍，黑客還可能利用類似的大小寫和字母替換手法，例如將「o」換成「0」、「l」換成「1」或「I」以及使用西里爾字母「a」假裝英語「a」，來製造真假難辨的釣魚電郵或網站，誘騙用戶洩露敏感信息或點擊惡意鏈接。 [使用AI工具需警惕：釣魚攻擊與安全隱患] 除了視覺陷阱，針對A

AASTOCKS ・ 1 天前
Amazon 要求 Perplexity 停止用 Comet 瀏覽器代購，保障消費者體驗還是「霸凌」新創公司？

Perplexity 允許旗下 Comet 瀏覽器代理用家購物的做法，顯然引起了 Amazon 的強烈不滿。據彭博報導，Amazon 已致信 Perplexity 要求其「停止並關閉」Comet 的代購功能，因此行為違反了服務條款，降低了用家體驗並可能造成隱私漏洞。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Strava「約跑」App爆紅策劃上市！Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體，運動社交結識高質伴侶

新世代不再愛用「約會 APP」，轉戰「跑步社團」結識朋友了嗎？社交健康平台 Strava 近年大受歡迎，更指將於 2026 年公開上市，意味著將成為全球最大的運動社交平台！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
返工蛇王即怒睥，「專注力電子寵物」提升工作專注力

文章來源：Qooah.com 開發者 EnriqueN01 在 Reddit 論壇分享了其自製的「專注力電子寵物」，這款基於 Raspberry Pi 製造的裝置，能放在工作桌上監督用戶保持專注，一旦用戶分心蛇王，便會 「怒睥」提醒，趣味十足。 據 EnriqueN01 介紹，他一直想製作更有趣的「番茄鐘」輔助專注工作，因此購入 Raspberry Pi Zero 2 W 作為核心硬件。該電子寵物的程式由 Python 和 OpenCV 編寫，搭配透明 OLED 屏幕與小型鏡頭模塊，屏幕為裝置賦予「表情」，鏡頭則負責捕捉用戶面部及視線。為提升外觀精緻度，開發者還將鏡頭隱藏在屏幕下方，並選擇用一雙「眼睛」的形象在屏幕上展現電子寵物的情緒，讓監督過程更生動。 這款電子寵物擁有三種表情：用戶專注工作時，它會呈現開心模樣，彷彿為用戶驕傲；用戶分心時，眼睛會轉為憤怒狀態，並顯示「Distracted！」的文字；若用戶未在規定時間內回歸工作，它還會露出可憐眼，同時將專注計時清零。 目前，EnriqueN01 已將該電子寵物的完整製作過程開源，感興趣的用戶可通過鏈接（https://github.c

Qooah.com ・ 1 天前
Samsung 首款三摺疊顯示屏手機 Galaxy Z TriFold 詳情尚未公布

TechRitual ・ 1 天前
DJI Osmo Mobile 8 手機雲台補上 360° 環拍和 NFC，通用前代多功能追蹤模組

DJI 的 Osmo Mobile 手機雲台今日更新，剛剛登場的 Osmo Mobile 8 可以看作是 Osmo Mobile 7P 的小幅升級版，主要變化是補上了 360° 無限位旋轉和 NFC。

Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Google 把 AI 數據中心帶到太空！Project Suncatcher：以太陽能衛星與 FSO 互聯的太空版 AI 數據中心，2027 年啟動原型試驗

Google 宣佈正在研發「Project Suncatcher（Suncatcher 計畫）」：把 AI 算力搬上太空，用太陽能供電的低軌衛星搭載 TPU 互聯成星群，透過自由空間光通信（Free-space optics, FSO）在衛星之間以超高頻寬互通，目標打造可擴展、接近全天候供電、且更節能的下一代 AI 基礎設施。

Yahoo Tech HK ・ 12 小時前

蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store

據內媒報道，蘋果或將於近期正式推出功能完整的網頁版App Store。即用戶無需持有 iPhone 等蘋果設備，即可透過瀏覽器存取 apps.apple.com，體驗完整的應用程式瀏覽、搜尋和分享功能。 (CW)

infocast ・ 1 天前
一分鐘簡單設定，用 iOS 26.1 爽玩繁體中文 Apple Intelligence 功能！

Apple 推送了新版 iOS 26.1 作業系統，為 Apple Intelligence 加入繁體中文語系支援，升級後支援相關功能的 iPhone 跟 iPad 等 iOS / iPadOS 裝置，終可使用包括書寫工具、即時翻譯跟影像樂園等多項功能。

Mobile Magazine ・ 17 小時前

英偉達(NVDA.US)與德意志電信達成10億歐元AI雲端協議

英偉達(NVDA.US)與德意志電信周二確認，雙方已簽署一項10億歐元的合作協議，在德國建設一個資料中心，預計將於2026年第一季度投入運行，並將成為全球首個工業AI雲端。 英偉達執行長黃仁勳表示，德國的工程與工業實力聞名世界，而現在優勢正被AI技術進一步強化。擁有全球首個工業AI雲以及德國最大的GPU部署之一，公司正在將NVIDIA AI與機械人技術，引領德國工業轉型進入新時代。 該個AI基礎設施旨在使德國和歐洲的大型企業、新創公司以及中小型企業能夠利用安全且主權的資訊科技框架，開發、訓練和部署用於各種製造應用的人工智能，包括設計與機械人技術。SAP和德意志電信將在資料中心方面展開合作，德意志電信提供基礎設施，而SAP則提供其商業技術平台和應用程式。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 天前
Windows 11 Pro 現在僅售 $15，原價 $199，吸引升級用戶

TechRitual ・ 5 小時前
Google Play Store 加入 AI 分析評論摘要功能，用戶秒瞭解 App 值不值下載

文章來源：Qooah.com Google 為了讓用戶更便捷地瞭解應用評價，在 Google Play Store 中加入了AI技術/功能，後續用戶不需要翻動頁面去查看上百條、甚至上千條評論瞭解應用情況，AI 會直接生成簡述地概要供用戶參考。據網絡流傳的圖片可以看到，用戶在 Google Play Store 的應用頁面，能夠看到一個板塊「評分與評論」，「評分與評論」中有一個標題名為「用戶評價」，「用戶評價」下方會顯示由 AI 總結其他用戶對應用評價的一段概述（正面、負面評價均會呈現），這個新功能正在通過 Google Play Store 48.5.23-31 版本逐漸發佈。 網絡流傳現階段 Google Docs 應用評論的截圖，截圖呈現 AI 生成了一段概述，正面評價為用戶普遍認為該應用使用起來較容易，並稱贊了該應用豐富的自定義選項；負面評價為部分用戶反映應用的用戶界面會出現一些Bug。而且 AI 還會給出一些話題標籤（chips），如「文件管理」、「用戶界面」和「應用穩定性」等詞條，使得用戶更方面地查看相關詞條下的詳細評價。 現在各大平台都會利用AI 生成評論概述，這種功能可以

Qooah.com ・ 1 天前
HONOR Magic8 Pro 國際版即將登場 馬來西亞率先預熱!

HONOR 今年十月中旬在國內市場推出 Magic8 系列後，今日正式啟動國際版佈局。備受矚目的 Magic8 Pro 已確定將首站登陸馬來西亞市場，HONOR 馬來西亞官方帳號近日已展開預熱宣傳，雖然目前尚未公佈確切上市日期，僅以「即將來臨」預告，筆者預計 Magic8 系列最快 11 月底登陸香港。

Mobile Magazine ・ 17 小時前