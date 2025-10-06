MIT 超級電腦助力生成式 AI 的新進展

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
麻省理工學院（MIT）的林肯實驗室超級計算中心（LLSC）上週揭曉了一款全新的 AI 超級計算機 TX-GAIN。根據麻省理工學院的新聞稿，這是目前美國大學中最強大的 AI 超級計算機。TX-GAIN 最初的設計目的是為了支持生成式 AI，並且正在幫助研究人員加速各個學科的創新。這台超級計算機加入了麻省理工學院的其他強大系統，這些系統都是用於研究和開發的。
TX-GAIN 已經進入了全球頂尖超級計算機的 TOP500 名單，顯示出其在超級計算領域的卓越性能。LLSC 的負責人兼創始人 Jeremy Kepner 表示：「TX-GAIN 將使我們的研究人員能夠實現科學和工程上的突破。該系統將在支持生成式 AI、物理模擬和數據分析方面發揮重要作用。」這台超級計算機在同類產品中脫穎而出，因為它不僅僅專注於傳統的 AI 類別任務，例如識別照片中的狗或貓，而是專注於為用戶生成全新的輸出。
TX-GAIN 的應用非常廣泛，包括評估雷達信號、補充缺失的氣象數據、發現網絡流量中的異常，以及探索化學反應以設計新藥物和材料。為了處理如此複雜的計算，TX-GAIN 超級計算機配備了超過 600 個 NVIDIA GPU 加速器，這些 GPU 是專門為 AI 操作設計的，並與傳統的高性能計算硬件相結合。TX-GAIN 的峰值性能達到 2 AI exaflops，並且是東北地區的頂級 AI 系統。LLSC 的研究人員 Rafael Jaimes 表示：「TX-GAIN 使我們能夠建模更多的蛋白質相互作用，甚至包括更大、更複雜的蛋白質。」
TX-GAIN 在促進多方研究合作方面也證明了其價值，這些合作包括與美國空軍 MIT AI 加速器的合作，該計劃旨在為美國空軍和太空軍原型設計、擴展和應用 AI 技術。LLSC 的系統在麻州霍利奧克的一個數據中心中運行，優先考慮能源效率。研究人員也在努力尋找降低電力使用的新方法。LLSC 在推動林肯實驗室的創新方面發揮了重要作用，數千名研究人員利用這些系統處理數據、訓練 AI 模型以及運行政府資助的項目的模擬。
TX-GAIN 的發佈標誌著 AI 超級計算的一個重要里程碑，重塑了各行業對創新和數據驅動策略的看法。隨著 AI 的不斷發展，投資於高性能計算基礎設施並促進協同研發將是保持競爭力的關鍵，這在日益數據密集的全球環境中尤為重要。
