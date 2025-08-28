Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋

平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。

逆襲登上巔峰 業績暴增9成遠超Prada！

作為義大利奢侈品牌Prada的副線，Miu Miu由設計師Miuccia Prada在1992年創立，名稱取自她的花名Miu Miu，象徵找回自己在少女時期錯過的那份青春與創意。如果説Prada是一以貫之的沉穩知識分子風，那麼Miu Miu就是更有活力思維、極具反叛精神的知性少女。後者更注重年輕、前衛且大膽的設計，有時也會結合復古與現代、少女感與女性力量的呈現，形成一種玩味十足的時尚美學。根據Prada集團公佈的2023年第一季度業績表現，Miu Miu在上半年的收入達到5.3億歐元，同比增長高達93%，這一增長幅度遠遠超過了母公司Prada僅有的6%增速，而第二季度的增幅更達到95%。Miu Miu在過去14個季度當中都持續保持著強勁的增長，品牌所有產品線都得到市場的熱烈回應，成功崛起﹐擺脫副線標籤逆市翻身！

Miu Miu Girl成潮流標籤 Bella Hadid、允兒、張員英明星加持

說到Miu Miu的設計靈感，品牌誕生之初就是為了詮釋更多面的Miuccia Prada本人。正如她説的：「説到底，Prada就是我，Miu Miu就是我想成為的人。」，她常穿的經典三件套—襯衫、薄針織、半截裙都透露出對知識分子「年輕態」形象的一種時尚詮釋。品牌對色彩的多樣性和趣味性有著獨到的追求，無論是服裝、包包、鞋子甚至香水瓶，設計師都運用色彩打破了非黑即白的單調時尚。鮮豔的色彩、俏皮的印花、誇張的比例，反傳統的元素成功吸引了年輕消費群與時尚潮流愛好者。Miu Miu女孩彷彿成了一種時尚標籤與潮流，代表着少女般的自我率性、優雅和鬆弛感。加上找來Bella Hadid、允兒、Ella Gross、Minnie等當紅明星加持﹐人氣有增無減，品牌日後的發展指日可待。

