Miu Miu 2026春夏系列：挑戰傳統時尚觀念！頌揚女性勞動的貢獻

Miu Miu 2026春夏系列以「At Work」為主題，深刻探討女性在職場與生活中的挑戰、逆境與經驗，直面女性工作常被忽視的現實，透過服裝設計挑戰勞動的刻板印象，致敬職場女性同時表達其韌性與美麗，鼓勵大眾重新肯定女性在職場與生活中的貢獻。

圖片來源：Miu Miu

以圍裙為核心符號頌揚女性勞動

Miu Miu 2026春夏系列，跳脫近年時尚界對貴族風的迷戀，轉而聚焦工廠工人、清潔員及家庭主婦等真實勞動者的生活。圍裙作為本系列的核心符號，被賦予崇高與尊敬的意涵，它不僅是實用性與功能性的代表，更承載了不同職業的文化意涵，Miu Miu更以穿孔皮革、棉質府綢、提花絲綢、蕾絲及刺繡白帆布等元素，平衡工作服的韌性與柔美，頌揚女性勞動的多樣性。

將情感融入設計，挑戰傳統時尚觀念

本系列男一靈感源於紀實攝影大師Dorothea Lange與Helga Paris的作品，他們的作品捕捉工廠作業的真實面貌，為服裝背後的故事提供深刻解讀。Miu Miu將這些情感元素融入設計，使用粗獷皮革製作鞋履、手袋與配飾，強調耐用與實用性，而這些設計不僅呼應工業美學，還挑戰傳統時尚觀念，遊走於功能與裝飾之間，誘發情感共鳴。

