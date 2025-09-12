焦點

Miu Miu x New Balance 530SL 聯乘球鞋火速登場 麂皮 × 網布 × 漆皮三色質感上腳

Miu Miu 連手 New Balance 推出限量 530SL，揉合麂皮、透氣網布與漆皮，備有「Silver/Platinum」、「Black/Anthracite Gray」及「Periwinkle Blue」三款雙色配置，定價 US$1,220，現已於 Miu Miu 官網率先發售。

名稱：New Balance x Miu Miu 530SL 系列建議零售價：US$1,220
發售日期：現已上架購買渠道：Miu Miu

Miu Miu 正式揭曉最新 New Balance 聯乘企劃，帶來一組以當代衣櫥為靈感的限量膠囊系列。品牌邀得網球新星 Coco Gauff 參與，整個陣容涵蓋服飾與鞋履，而焦點無疑落在全新 Miu Miu x New Balance 530SL 球鞋之上。

新作備有三款雙色設計，將麂皮、網布、漆皮與金屬皮革混搭，分別呈現「Silver/Platinum」、「Black/Anthracite Gray」及「Periwinkle Blue」三種配色。每雙球鞋皆配上 Miu Miu 標誌性的雙鞋帶與高光澤處理，完美糅合運動基因與高訂格調。

機能層面同樣不打折：透氣網布確保空氣流通，麂皮及皮革覆片提供結構支撐；回彈中底搭配防滑橡膠外底，帶來全天舒適腳感與優異抓地力。

