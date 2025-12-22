Miu Miu x UNO太貴氣了！玩遊戲也要用名牌，更附上專屬小牛皮收納盒，價錢直逼銀包

陪伴無數人成長的經典遊戲牌 UNO，近期找來精品品牌 Miu Miu 合作，推出「UNO x Miu Miu card set with leather case」限量套裝，瞬間把童年派對遊戲升級成時尚收藏品。

這次不只是把 Miu Miu logo 印上去那麼簡單，而是連牌面花色都重新設計，改用簡約圖案配上亮麗配色，呼應 UNO 本身的輕快與玩味。

Miu Miu官網

套裝最大亮點之一，是專為 UNO 卡設計的收納皮套，外型與 Miu Miu 經典錢包相似，採翻蓋加按扣開合，選用棕色小牛皮打造，低調耐看之餘，又與內裡繽紛卡牌形成對比。

Miu Miu官網

Miu Miu官網

此聯名套裝定價約為 NT$19,000／HK$4,550，被視為 UNO 眾多聯乘企劃中最奢華的一款，目前已於官網曝光，但尚未正式開賣，有興趣的玩家與時尚迷可以密切留意上架時間。

Miu Miu官網

