Mizuho 調低 Tesla 價格目標至 $475 但維持「優於大市」評級

Mizuho 分析師 Vijay Rakesh 將 Tesla (NASDAQ: TSLA) 的目標價下調至 $475，低於之前的 $485，原因是預計 2026 年美國和中國的電動車補貼可能削減，這可能會對交付造成壓力。不過，該公司仍然維持對這家電動車製造商的「表現優於大盤」評級。根據 Mizuho 的分析，未來美國和中國的電動車激勵措施變化可能會比之前預期的更影響 Tesla 的單位增長。

美國約占 Tesla 2025 年第三季度銷售的 37%，而中國則約占 34%，這使得兩個市場對政策變動非常敏感。潛在的 50% 中國補貼削減和美國激勵措施的減少影響了該公司的展望。經過這些壓力的考量，該公司現在預計 Tesla 2026 年將交付 175 萬輛車，2027 年則為 200 萬輛，略低於市場預期的 182 萬輛和 215 萬輛。該分析師對未來持謹慎樂觀態度，雖然短期內補貼帶來壓力，但公司的長期技術路線圖依然非常吸引人。

Mizuho 強調了到 2027 年的三大增長驅動因素：全面推廣的全自動駕駛 V14、Tesla 的 Robotaxi 服務擴展以及公司人形機器人 Optimus 的商業化。在報告中提到：「我們將 TSLA 的預測/目標價下調至 $475，因為 2026 年可能面臨 BEV 的逆風。我們認為，2026 年美國（約占 TSLA 2025 年第三季度銷售的 37%）的電動車補貼削減和中國（約占 TSLA 2025 年第三季度銷售的 34%）可能會有 50% 的電動車補貼削減，這將成為電動車交付的逆風。

」Mizuho 對 Tesla 的長期技術路線圖持樂觀態度，並指出全自動駕駛 V14 的採用、自動駕駛出租車的推出以及人形機器人的商業化，將成為未來增長的重要推動力。Tesla 在自動駕駛技術的領先地位正在擴大，這些創新不僅能為公司帶來增長潛力，也將對市場產生深遠的影響。Elon Musk 的願景和 Tesla 的創新不斷推動著行業的發展，未來的市場將因這些技術的普及而變得更加智能與高效。

