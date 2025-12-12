專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
MKBHD 2025 派成績表：iPhone 17 奪年度 MVP、國產「屈機」大芒與電量、Apple 這部慘變「年度大伏」！
千萬訂閱 YouTuber 狠批 iPhone 16e 閹割太過分，Xiaomi 與 Oppo 靠堆料橫掃獎項，完整得獎名單一次看。
全球知名科技 YouTuber Marques Brownlee (MKBHD) 按慣例在 12 月發布了備受矚目的（Smartphone Awards 2025）。在今年的榜單中，Apple 雖然憑藉 iPhone 17 奪下最高榮譽，但也有一款產品被狠批為年度最失望之作；而 Android 陣營則在相機、大螢幕和電池技術上展現了驚人的統治力。
1. 年度最佳大手機 (Best Big Phone)：Xiaomi 17 Pro Max
獲獎原因：今年大手機競爭激烈，但 Xiaomi 脫穎而出。這部 Xiaomi 17 Pro Max 擁有一塊 6.9 吋的巨型螢幕，搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5 晶片。MKBHD 讚賞它充分利用了機身空間，塞入了 7,500mAh 的矽碳電池和背部副螢幕。雖然名字和設計有 Apple 的影子，但它在功能堆疊上是真正的「怪獸級」。
亞軍：Oppo Find X9 Pro（擁有 2 億像素長焦鏡頭與超大電池）。
2. 年度最佳細手機 (Best Small Phone)：Samsung Galaxy Z Flip 7
獲獎原因：傳統的小屏旗艦（如 6 吋以下的直板機）幾近絕跡，取而代之的是「摺疊細機」。Samsung Galaxy Z Flip 7 憑藉一個極為實用的 4.1 吋外螢幕奪冠。MKBHD 表示，這個外螢幕能讓他在不打開手機的情況下處理訊息，減少「漫無目的滑手機」的時間，展開後又是一部完整的 6.9 吋手機，完美平衡了便攜與實用。
3. 年度最佳相機：Oppo Find X9 Pro
獲獎原因：擊敗了 iPhone 和 Pixel，Oppo Find X9 Pro 被評為全能相機之王。它擁有 5,000 萬像素的主鏡頭與超廣角，加上一顆驚人的 2 億像素潛望式長焦鏡頭。最特別的是它支援 Hasselblad 的外掛鏡頭配件，能實現 10 倍光學變焦。無論是色彩準確度、快門反應還是夜景，它都表現出色。
亞軍：iPhone 17 Pro（依然是影片錄製的王者）、Vivo X300 Pro。
4. 最佳性價比：CMF Phone 2 Pro
獲獎原因：由 Nothing 子品牌推出的 CMF Phone 2 Pro，售價僅約 279 美元（約港幣 2,200 元），卻提供了 120Hz 螢幕、5,000mAh 電池和流暢的軟件體驗。MKBHD 驚嘆它「感覺像是一部雙倍價格的手機」，並沒有因為平價而犧牲核心體驗。
值得一提：Moto G Play（平價長氣王）、Pixel 9a、iPhone 17 標準版。
5. 最佳續航：OnePlus 15
獲獎原因：2025 年是電池技術飛躍的一年。OnePlus 15 採用了矽碳負極電池技術，在保持機身輕薄的同時，塞入了驚人的 7,300mAh 電池。MKBHD 實測能連續使用三天，徹底解決了電量焦慮，配合 120W 快充，是當之無愧的續航怪獸。
6. 最佳設計：iPhone Air
獲獎原因：雖然這部手機充滿爭議（單鏡頭、電池較小），但 iPhone Air 確實美得令人窒息。它極致輕薄的手感回歸了便攜的本質，MKBHD 形容它像一件珠寶。雖然他自己無法忍受其性能上的妥協，但不得不承認這是今年最大膽且最具美學衝擊力的設計。
7. 最佳摺疊手機：Samsung Galaxy Z Fold 7
獲獎原因：Samsung 繼續穩坐摺疊機霸主地位。Galaxy Z Fold 7 變得更輕薄，且軟件適配依然是目前摺疊機中做得最好的，讓它成為一部真正適合日常使用的生產力工具。
8. 最大進步獎：iPhone 17
獲獎原因：Apple 終於將 120Hz ProMotion 下放給標準版！iPhone 17 不僅升級了螢幕，還將基礎儲存空間翻倍，並提升了前置鏡頭。這些改變讓標準版 iPhone 終於不再是為了襯托 Pro 版而存在的「閹割版」，而是真正具有競爭力的產品。
9. 年度最失望 (Bust of the Year)：iPhone 16e
獲獎原因：與年度冠軍形成強烈對比，iPhone 16e 被評為年度最大敗筆（Bust）。雖然定位入門，但它閹割了相機（僅單鏡頭）、沒有高刷新率螢幕（僅 60Hz）、沒有最新的 Wi-Fi 規格，甚至顏色選擇也極少，但定價卻高達 599 美元起。MKBHD 狠批這是一款想利用生態系統綁架用戶、性價比極低的產品。
10. 年度最佳手機 (MVP / Phone of the Year)：iPhone 17
獲獎原因：這是一個「遲來的驚喜」。MKBHD 認為 iPhone 17 終於補齊了所有短板，全線升級至 120Hz 螢幕，擁有出色的續航力、強大的雙鏡頭系統以及極長的軟件支援週期。它在各方面都達到了 8/10 的高分，加上加量不加價，成為今年最「完整」且最值得推薦的主流手機。
亞軍：Xiaomi 17 Pro Max（雖然是致敬之作，但在規格和體驗上都極具實力）。
總結：Apple 王者回歸，中國品牌硬件「屈機」
2025 年的手機市場呈現兩極化：Apple 憑藉 iPhone 17 的全方位升級贏回了口碑，卻也在入門市場因 iPhone 16e 而遭遇滑鐵盧。與此同時，中國品牌如 Xiaomi、Oppo 和 OnePlus 在硬件創新（特別是矽碳電池技術）上已全面領先，電量動輒突破 7,000mAh 已成新常態。
更多內容：
Smartphone Awards 2025! (MKBHD)
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
鍾鎮濤帶21歲女兒走紅毯！父女同框掀熱議：根本「迪士尼公主」真人版！
爸爸穿著經典黑色西裝，氣場穩重又紳士，鍾懿則以白色短洋裝登場，裙擺輕盈、妝容乾淨，站在爸爸身旁時那個自然又明亮的笑容，立刻成為媒體爭相捕捉的畫面！兩人靠得親密卻自然，完全是「父女合體的最佳示範」。紅毯當下就掀起討論，不少人驚呼她像「公主現身」，不只是因為...styletc ・ 1 小時前
方力申興奮宣布愛女Isla出世 爆太太葉萱最新生育大計「生住三個先」
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈Maple懷孕消息。去到今日方力申喺社交網站興奮公佈喜訊，Maple喺預產期前已提早誕下愛女Isla，母女平安。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
日本青森地震海嘯再度來襲！未來可能出現更大規模地震 遊日人士需保持高度警覺
香港時間2025年12月12日早上10時44分，日本東北地區再度遭遇強烈地震襲擊。這場震央位於青森縣東面外海的地震，震級達到6.7級，日本氣象廳隨即對青森縣、岩手縣、宮城縣和北海道太平洋沿岸地區發出海嘯警報，指可能出現一米高的海嘯，各位遊日人士必須提高警覺。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
44歲阿嬌卸妝後「根本沒差」！素顏嫩到像女大生 網驚：只卸了灰塵吧
阿嬌（鐘欣潼）12月9日上傳一支卸妝影片，44歲的她素顏與帶妝幾乎沒有差別，立刻掀起大量討論。許多網友驚呼「到底卸掉什麼？像是擦掉臉上的灰塵而已」，討論度一度衝上高點。姊妹淘 ・ 3 小時前
高市早苗預警救命內幕曝光！ 北海道浦河70cm海嘯真相！
青森縣朝日放送八戶分部辦公室，8日晚震來襲，畫面超震撼：牆壁窗戶劇搖1分多鐘，辦公桌文件像雪片飛舞，員工抱頭蹲地尖叫。YouTube影片瘋傳，網友直呼「像在拍災難片」。Japhub日本集合 ・ 1 天前
朱智賢聘工人姐姐照顧毛孩卻以疲倦為由拒絕放狗 ：你哋會點處理？
前港姐朱智賢（Ashley）最近聘請了工人姐姐，並於面試時表明照顧狗隻是其主要工作，不過對方卻以疲倦為由拒絕放狗兼態度差劣，Ashley忍不住於社交平台詢問網民意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
麥明詩生日曬幸福家庭照 囝囝萌爆黑超Look亮相
麥明詩在今年初升呢做媽媽，轉眼間囝囝已經九個月大，Louisa不時在社交網絡分享囝囝的照片，活潑好動的他樣子萌爆，深得網民歡心。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
劉亦菲素顏遊阿拉伯 玩貓頭鷹似足霍格華茲學生
【on.cc東網專訊】內地有「神仙姐姐」之稱的女星劉亦菲化身至索車模，親臨阿拉伯的阿布扎比賽車場欣賞賽車，離開車場後再變身「美少女」到地道餐廳High Tea輕鬆一下。家中飼養了多隻貓狗的她，無差別博愛，見駐場的貓頭鷹可愛，就戴上護腕跟這位「新朋友」合照留念，可東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
陳若思首做姊妹晒花絮照驚見MIRROR成員 Jerermy被指撞樣五索大方回應網民討論
陳若思（Amber）近日首度做姊妹，並於IG分享當日的照片，從照片中可見，姊妹團的其中一員為MIRROR成員李駿傑（Jerermy），再次引發網民談論他與五索的外貌。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
中環歷山大廈女子於廁所分娩 母嬰送院情況穩定｜Yahoo
中環歷山大廈一名 37 歲女子在商場廁所內分娩。嬰兒一度昏迷，母嬰二人同送瑪麗醫院，現時二人情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
邱淑貞、沈月母女同框「絕美顏值雙重暴擊」！ 網驚豔：像中兩次基因樂透
邱淑貞老公的胞弟日前舉行婚禮，原本是豪門喜事，卻意外引發「母女顏值大比拚」。24歲的沈月（Ayla）和57歲的邱淑貞同框亮相，讓網友熱議：「到底誰更美？」姊妹淘 ・ 1 小時前
高鈞賢豪擲逾兩千萬購畢架山一號 為囡囡九龍塘升學鋪路
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口幸福美滿。其後黃梓漫被爆係美容界富婆，所創辦嘅「美妍堂」現時喺香港擁有4間分店，「美妍堂」（MCTA）喺美國上市，股價曾一度如坐火箭飆高超過6倍，帳面身家暴漲至逾27億港元。但美國證券交易委員會（SEC）指控「美妍堂」涉嫌股價操縱，喺上月勒令公司停牌，至今復牌無期。Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
「最強小三」五索分享奢華頭等艙體驗 歎魚子醬兼有專人煎蛋煲飯
現年35歲嘅網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與坐擁百億身家嘅66歲大生銀行主席馬清鏗，近年被爆出婚外情兼已育有4個仔女，事後五索高調承認，不時拍片炫富分享與馬生嘅生活點滴，被外界形容為「最強小三」 。五索同馬生愛得高調，二人早前飛往美國慶祝交往10周年。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
據報滙控停止培育下一代管理層「國際經理」計劃
英國《金融時報》引述消息報道，滙控(0005.HK)為節省成本，停止提供培育下一代管理層的「國際經理」計劃，曾參與該計劃的滙控前高層包括歐智華(Stuart Gulliver)及范寧(John Flint)。 消息指，現任行政總裁艾橋智去年上任後，確定該培訓計劃停止招募新血，目前計劃下的僱員估計不足100人。AASTOCKS ・ 1 小時前
【萬寧】yuu會員獨享多款產品優惠（即日起至18/12、25/12、1/1）
無論係想用積分換購產品，定係想掃平貨，只要你係yuu會員就可享會員優惠價，帶走一系列精選貨品！用埋恒生enJoy卡簽賬，每買$1仲可以賺到3分yuu積分，買嘢兼儲分，買得多賺得多！立即睇下有咩獨家會員優惠貨品啦！YAHOO著數 ・ 5 小時前
【萬寧】換購優惠 限時驚喜大放送 加購價更低至$15！（即日起至18/12）
萬寧換購優惠強勢再現！今期精選人氣產品勁抵換購，買得越多越著數！快啲去萬寧門市或官網搶購，唔好等到心頭好賣晒先後悔！即睇精選推介： 加$29換 Colgate高露潔抗敏感全方位防護牙膏 120克 加$15換Vaseline凡士林經典特護保濕潤唇膏（浪漫初櫻香味）7克 加$24.9換普拉媽媽小熊派對禮盒 120克 行街買嘢就緊係開心啦，不過買到超筍價抵貨就更滿足！萬寧超值換購優惠再次推出，今次優惠貨品更低至$15，只係希望大家買得開心，人人受惠！不過抵價貨品數量有限，想要就快啲過嚟萬寧分店或官網搶購啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
媒體直擊！WSJ：內蒙古草原藏著中國AI王牌 將改寫全球格局
最新調查揭示：中國以全球最大電網與「東數西算」策略佈局，在電力這一 AI 核心命脈建立起碾壓性優勢。以遼闊牧場聞名的內蒙古土地正化身為「草原雲谷」，承載著中國爭奪 AI 主導權的秘密武器。鉅亨網 ・ 7 小時前
41歲戴夢夢生日宣布誕女 曾歷人工受孕之苦打過300針
戴夢夢（Renee）今日（12日）41歲生日，並正式宣佈已誕下女兒Brianna，並透露BB已出生兩星期，幸福滿瀉。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 1 天前