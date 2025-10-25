梁祝繼承者十年最終章 專訪林奕華
MLB世界大賽 道奇總教練證實投手維西亞因私事休陣
（法新社多倫多24日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天表示，後援投手維西亞（Alex Vesia）因個人因素休陣，預計整個世界大賽都不會上場。
維西亞是道奇牛棚重要戰力，球隊昨天宣布他與妻子凱拉（Kayla）正在處理「極為私人的家庭事務」，已確定無法參加今天登場的世界大賽首戰。
道奇今天公布世界大賽26人名單，維西亞未被列入12名投手陣容。
羅伯茲表示，球隊預期維西亞無法於世界大賽期間回歸，「除非出現意料外的狀況，否則我們目前的預期就是如此」。
羅伯茲說，維西亞的缺席將化為激勵道奇力拚衛冕的動力，「這確實讓我們非常掛念他，我們想念他，我們會一直想著他，他當然也是這個團隊的一員，這只會讓我們更有動力」。
羅伯茲還說，這也讓道奇牛棚其他投手有機會挺身而出。
道奇今天公布的後援投手名單包括柯蕭（Clayton Kershaw）、恩里格斯（Edgardo Henriquez）及克雷恩（Will Klein）。
羅伯茲說：「我們有很多可行的選擇。我不知道接下來會如何發展，但我真的相信所有球員，大家都必須挺身而出。不過大家一定會非常想念維西亞。
