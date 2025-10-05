MLB分區系列賽G1 藍鳥旗開得勝

（法新社洛杉磯4日電） 美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥輕取紐約洋基，分區系列賽旗開得勝。

藍鳥今天強投豪打，靠著王牌高斯曼（Kevin Gausman）強大壓制力以及柯克（Alejandro Kirk）單場雙響，10比1痛宰洋基，拿下系列賽首勝。

高斯曼5又2/3局的投球僅被敲出4支安打、失1分，打線也給予強大火力支援，全場14支安打，打得洋基灰頭土臉。

藍鳥此役靠著1局下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）陽春彈首開紀錄，2局下柯克（Alejandro Kirk）開轟再添1分，5局打完，2比0領先。

廣告 廣告

6局上，高斯曼遭遇亂流，無人出局被洋基攻占滿壘，又對貝林傑（Cody Bellinger）投出保送，讓洋基追回1分。

但這也僅是洋基全場僅能拿下的唯一1分，高斯曼退場後，藍鳥4名投手輪番上陣，全場5名投手合力，僅讓洋基敲出6支安打。

藍鳥則是在7局與8局各灌進4分，徹底拉開差距，終場就以10比1大勝，收下隊史自2016年以來的首場季後賽勝利