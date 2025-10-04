MLB季後賽將首登板 大谷翔平坦言緊張又感恩

（法新社華盛頓3日電） 美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇和費城費城人的國家聯盟分區系列賽明天開打，道奇日籍球星大谷翔平將首度在MLB季後賽登板投球，他表示沉著應戰將是關鍵。

現年31歲的大谷去年在道奇奪下世界大賽冠軍過程中扮演要角，不過由於2023年曾動手肘韌帶手術，上季僅專注於打擊，未展現投打「二刀流」。

大谷翔平明天在國聯分區系列賽首戰對上費城人時將創造MLB歷史，成為首位在同一屆季後賽中既登板先發投球又以打者身分進入先發打線的選手。

大谷今天在費城告訴媒體：「我真的非常期待。我相信自己有時會緊張，但更重要的是我很感恩能在今年這個時間點上場打球。對我來說，能保持健康真的非常重要，所以我很珍惜現在的狀態。」

大谷翔平首次以投手身分在季後賽先發登板時將須調整情緒，他預期屆時球場氣氛將會十分火熱。

他說：「我知道有些投手上場後會很興奮，球速隨之提升，也有人則維持平常的速度。如果要選邊站，我應該是屬於球速會變快的那一型。」

他還說：「不過話說回來，重要的還是保持沉著和穩定，關鍵就是看我能不能好好控制自己的情緒。」