MLB水手捕手拉利雙響砲 打破左右開弓全壘打紀錄

（法新社華盛頓16日電） 美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手重砲捕手拉利今天火力全開，作客堪薩斯皇家時敲出兩支全壘打，打破曼托在MLB創下的左右開弓打者單季最多轟紀錄。
28歲的拉利（Cal Raleigh）在第3局揮出右外野方向419英尺的陽春砲，這是他本季第55支全壘打，打破前紐約洋基球星曼托（Mickey Mantle）於1961年創下的紀錄。
但皇家先發投手瓦察（Michael Wacha）投出的這顆曲球，不是拉利扛出場外的最後一球。
拉利在第4局擊出本季第56支全壘打，這是一支中外野兩分砲，幫助水手取得9比1領先，終場以12比5勝出，拿下本季第10連勝，並以83勝68敗的戰績登上美聯西區龍頭，領先休士頓太空人一場勝差。
那支全壘打也讓拉利追平水手傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的紀錄，成了水手隊史單季揮出最多全壘打的球員，小葛瑞菲是在1997年與1998年達此成就。
拉利說：「我覺得我的名字不該跟那些人擺在一塊，曼托與小葛瑞菲。我真的不知道該怎麼形容，也不知道該說什麼。現在我會繼續努力。」 今年迄今，拉利以右打擊出21支全壘打，左打擊出35支全壘打。
拉利已刷新MLB捕手單季最多全壘打紀錄，在水手剩下11場比賽中需要再擊出6轟，才能追平洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）於2022年以62轟締造的美聯單季最多全壘打紀錄。
