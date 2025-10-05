MLB美國聯盟分區系列賽 水手鏖戰11局惜敗老虎

（法新社西雅圖4日電） 底特律老虎今天鏖戰到第11局，才靠著麥金斯崔2出局後的穿越安打攻下致勝分，3比2險勝西雅圖水手，在5戰3勝制的美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽取得1比0領先。

這場比賽前3局雙方攻勢零星，帶著0比0平手進入第4局後，水手靠著羅德里格斯（Julio Rodriguez）陽春砲先馳得點，1比0領先。

但5局上老虎隨即展開反攻，卡本特（Kerry Carpenter）2分打點全壘打一棒逆轉戰局，讓老虎反倒以2比1超前。

6下水手不甘示弱，保送加上2支安打添得1分，雙方又回到平手局面。

兩隊就這樣維持2比2僵局，一路打完9局仍無法分出勝負，比賽進入延長。10局雙方攻勢又無功而返後，由於季後賽並不使用突破僵局制，就在比賽看似要無止境延長之時，11局上，托克森（Spencer Torkelson）率先獲得保送，讓戰局出現變化。

投手瓦爾加斯（Carlos Vargas）保送後投球繼續不穩，接著又送出暴投，讓托克森進占得點圈，只要一支安打就能回來得分。

雖然瓦爾加斯三振掉接下來的兩棒，但他對麥金斯崔（Zach McKinstry）投出的第一顆球就被逮中，趁著穿越內野防線的中間方向安打，二壘上的托克森飛快跑回本壘，老虎再度超前，比數來到3比2。

9下1出局後，本季60轟的強打拉利（Cal Raleigh）登場，水手大有可能一棒追平，但他卻擊出三壘旁高飛球遭到接殺。之後水手攻勢後繼無力，最終就以1分之差飲恨，輸掉系列賽第一戰。

整場比賽除了羅德里格斯與拉利各包辦3支安打外，水手其餘打者都沒有建樹，成為落敗主因。

雙方交手的第2戰，水手預定派出卡斯蒂約（Luis Castillo），對壘老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。

卡斯蒂約季後賽戰績1勝2敗，防禦率1.83。而在外卡系列賽對克里夫蘭首戰好投的史庫柏，生涯季後賽4次出賽，防禦率2.03。