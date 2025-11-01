MLB藍鳥強棒斯普林格回歸 拚淘汰道奇封王

（法新社多倫多31日電） 美國職棒大聯盟MLB多倫多藍鳥強棒斯普林格（George Springer）今天在世界大賽第6戰歸隊，藍鳥再下一城就能淘汰洛杉磯道奇封王。

斯普林格過去效力休士頓太空人時，曾於2017年獲選世界大賽最有價值球員（MVP）。他在本季世界大賽第3戰拉傷右側肌肉後休息兩場，今天歸隊擔任開路先鋒。

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示：「他準備好上場。他可能在幾次揮棒中看起來有些不適，但我認為所有測試結果都讓我們放心，他能夠應付。」

儘管斯普林格在第4和第5戰缺陣，藍鳥仍在7戰4勝制世界大賽以3勝2負聽牌，再拿1勝就能封王。

道奇面臨淘汰邊緣，亟需恢復火力，因此調整陣容。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）將狀況不佳的貝茲（Mookie Betts）下調到第4棒，並首次在這個系列賽將羅哈斯（Miguel Rojas）拉入先發名單。