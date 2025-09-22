MLB藍鳥擊敗皇家 美聯第1支晉級季後賽球隊

（法新社洛杉磯21日電） 美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥今天以8比5擊敗堪薩斯市皇家，成為本賽季第1支晉級季後賽的美聯球隊。

藍鳥去年戰績慘淡，僅拿下74勝88敗。目前他們以90勝66敗稱霸美聯，並在美聯東區冠軍爭奪戰上領先紐約洋基2場勝差。

洋基今天則以7比1力克巴爾的摩金鶯，持續緊咬藍鳥排名。

在堪薩斯市的這場比賽，藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與西門內斯（Andres Gimenez）各貢獻2分打點，幫助球隊自2023年以來首度重返季後賽。

廣告 廣告

多倫多藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示：「這是一支令人難以置信的團隊，真正展現無私精神。我們投入了極大心力，這只是第1步，我替球員們感到開心。」

他說：「回顧去年那個艱難的球季，我們將其化作調整陣容與戰術的契機，比往常更早做出改變。從上到下，大家都全心投入，各自發揮所長，這非常的棒。」

另一方面，國聯的密爾瓦基釀酒人早已拿下季後賽門票，今天雖以1比5不敵聖路易紅雀，但由於芝加哥小熊以0比1敗給辛辛那提紅人，釀酒人如願連續第3年封王國聯中區。