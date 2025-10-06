中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
MLB藍鳥擊潰洋基 美聯分區系列賽聽牌
（法新社多倫多5日電） 靠著22歲新秀耶薩維奇5又1/3局無安打好投，加上小葛雷諾滿貫砲助陣，多倫多藍鳥今天13比7痛擊紐約洋基，在美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽取得2勝0敗聽牌優勢。
耶薩維奇（Trey Yesavage）在這場大聯盟生涯僅僅第4次的先發中，主投5又1/3局完全沒被擊出安打，還送出11次三振，刷新隊史季後賽單場最多三振紀錄，另只投出1次保送。他退場時，藍鳥已經以12比0大幅領先。
耶薩維奇賽後表示：「我站在投手丘時，能感覺到現場觀眾的能量，我知道今天會有些事情發生，只是不知道會發生這麼多！」
藍鳥此役狂轟濫炸，前3局就打爆洋基王牌先發佛里特（Max Fried），5比0遙遙領先。
4局下，佛里特又被安打、保送，讓藍鳥無人出局進占1、2壘後，洋基換上華倫（Will Warren）接替投球，但他面對第一個打者斯普林格（George Springer）也送出四壞，讓藍鳥形成無人出局滿壘的大好機會。
華倫三振下一棒，卻阻止不了藍鳥已經瘋狂的打線，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1好2壞後一棒掃進左外野觀眾席的滿貫砲，讓比分一舉來到9比0。
接著藍鳥繼續在傷口上撒鹽，柯克（Alejandro Kirk）安打上壘後，瓦休（Daulton Varsho）補上2分彈，比數拉開到11比0。
前5局被耶薩維奇完全壓制的洋基打線，苦苦等到藍鳥換投後總算甦醒。6局上，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出洋基本場比賽首安，貝林傑（Cody Bellinger）緊接著開轟，洋基終於突破鴨蛋進帳兩分，比數來到2比12。
6下藍鳥再添1分之後，7上洋基繼續反攻，單局狂灌5分，將比分差距縮小到7比13。藍鳥這局共動用3名投手，最終派上弗魯哈蒂（Mason Fluharty）收尾才止住亂流。
可惜洋基後繼無力，8、9局再無建樹，終場就以7比13慘敗。
藍鳥全場共有5支全壘打，除了小葛雷諾那發隊史季後賽首支滿貫砲、瓦休雙響砲，克里門（Ernie Clement）、斯普林格也都有全壘打表現。
藍鳥只需再贏一場，就能在5戰3勝制的美聯分區系列賽（ALDS）勝出。
其他人也在看
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 2 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 20 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 5 小時前
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐 人均$239起歎每日鮮採香料製烤肉/招牌海南雞飯/香煎智利鱸魚
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！10月更帶來兩大高性價比美味選擇：「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」是一場農莊到餐桌的風味旅行，鮮採迷迭香、鳥眼辣椒等，帶來精彩烤肉；半自助午餐則帶來輪換的特色主菜，招牌海南雞飯、香煎智利鱸魚等都值得一一細嘗！現在於Klook推出快閃買一送一，折算後人均最低僅需$239起，就可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 8 小時前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 8 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 1 天前
Marimekko銅鑼灣旗艦店換新裝！「Canvas Concept」設計，從綠色印花外牆開始滿佈影相位
以彩色繽紛印花聞名的Marimekko，位於銅鑼灣禮頓道的旗艦店以全新面貌正式開幕。門店以全新「Canvas Concept」設計，詮釋品牌的核心精神—Art of printmaking。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
工商鋪點評｜從點心車到教育城：金鐘名都酒樓光榮轉身｜江靜明
位於金鐘統一中心的名都酒樓在九月底光榮結業，結束了三十五年營運。這個超過三萬平方呎的舖位，見證了香港飲食文化的變遷，如今將迎來全新的使命——香港科技大學以以3.544億元購入該物業，未來將用作教學相關用途。這項交易不僅是物業的轉手，更象徵著城市空間功能的轉型。BossMind ・ 1 天前
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一芳金鑽鳳梨綠中杯免費升級大杯、AEON台灣文旦柚麻布福袋$48（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 小時前
高市早苗勝選料提振日本股市 日圓和日債或承壓
支持刺激政策的高市早苗在自民黨黨首選舉中意外獲勝後，日本股市可能會獲得支撐，日圓和長期國債則將面臨壓力。Bloomberg ・ 23 小時前
統計指內地9月以來合計有逾470億人幣資金流向港股市場
據《上海證券報》引述Choice數據統計顯示，截至9月29日，9月以來有140隻含「港」ETF合計獲得471.94億元人民幣(下同)投資，有13 隻含「港」ETF獲得超過10億元資金投資，基金規模大幅增長，資金流向科技、黃金、證券及創新藥等領域。AASTOCKS ・ 4 小時前