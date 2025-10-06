MLB藍鳥擊潰洋基 美聯分區系列賽聽牌

（法新社多倫多5日電） 靠著22歲新秀耶薩維奇5又1/3局無安打好投，加上小葛雷諾滿貫砲助陣，多倫多藍鳥今天13比7痛擊紐約洋基，在美國職棒大聯盟MLB美國聯盟分區系列賽取得2勝0敗聽牌優勢。

耶薩維奇（Trey Yesavage）在這場大聯盟生涯僅僅第4次的先發中，主投5又1/3局完全沒被擊出安打，還送出11次三振，刷新隊史季後賽單場最多三振紀錄，另只投出1次保送。他退場時，藍鳥已經以12比0大幅領先。

耶薩維奇賽後表示：「我站在投手丘時，能感覺到現場觀眾的能量，我知道今天會有些事情發生，只是不知道會發生這麼多！」

藍鳥此役狂轟濫炸，前3局就打爆洋基王牌先發佛里特（Max Fried），5比0遙遙領先。

4局下，佛里特又被安打、保送，讓藍鳥無人出局進占1、2壘後，洋基換上華倫（Will Warren）接替投球，但他面對第一個打者斯普林格（George Springer）也送出四壞，讓藍鳥形成無人出局滿壘的大好機會。

華倫三振下一棒，卻阻止不了藍鳥已經瘋狂的打線，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）1好2壞後一棒掃進左外野觀眾席的滿貫砲，讓比分一舉來到9比0。

接著藍鳥繼續在傷口上撒鹽，柯克（Alejandro Kirk）安打上壘後，瓦休（Daulton Varsho）補上2分彈，比數拉開到11比0。

前5局被耶薩維奇完全壓制的洋基打線，苦苦等到藍鳥換投後總算甦醒。6局上，「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出洋基本場比賽首安，貝林傑（Cody Bellinger）緊接著開轟，洋基終於突破鴨蛋進帳兩分，比數來到2比12。

6下藍鳥再添1分之後，7上洋基繼續反攻，單局狂灌5分，將比分差距縮小到7比13。藍鳥這局共動用3名投手，最終派上弗魯哈蒂（Mason Fluharty）收尾才止住亂流。

可惜洋基後繼無力，8、9局再無建樹，終場就以7比13慘敗。

藍鳥全場共有5支全壘打，除了小葛雷諾那發隊史季後賽首支滿貫砲、瓦休雙響砲，克里門（Ernie Clement）、斯普林格也都有全壘打表現。

藍鳥只需再贏一場，就能在5戰3勝制的美聯分區系列賽（ALDS）勝出。