MLB賈吉單場雙響 追平4度單季50轟紀錄

（法新社紐約24日電） 美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲賈吉（Aaron Judge）今天單場雙響砲，揮出本季第50與第51支全壘打，成為史上第4位生涯4度單季至少50轟的球員，加入頂尖行列。

「法官」賈吉現在追平傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa）的紀錄，並列MLB生涯最多單季50轟的選手。

賈吉在洋基對戰芝加哥白襪的第2局，從甘農（Jonathan Cannon）手中揮出一記3分全壘打，把球轟到洋基牛棚，助隊取得3比1領先。

賈吉在第8局又揮出全壘打，這是他在2025年賽季的第51轟，是生涯第46度單場複數全壘打。

洋基昨晚取得季後賽門票後，今天以8比1痛宰白襪，與多倫多藍鳥並列美國聯盟東區龍頭。藍鳥以1比7不敵波士頓紅襪。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）提到賈吉時表示：「他是我們今晚的定心丸。在我們落後之後，他轟出一支3分全壘打，之後我們就一路領先。」

賈吉在2022年以62轟締造美聯紀錄。他在2017年與2024年也達成單季至少50轟成就。